World War 3, tamamen Türkçe olarak geliyor!

The 4 Winds Entertainment (T4W), yaptığı açıklamayla geliştirilmekte olan çok oyunculu taktiksel oyun World War 3’nin Türkiye ve MENA bölgesindeki çıkışı için The Farm 51 ve MY.GAMES’le stratejik yayıncılık işbirliği yaptıklarını duyurdu. Oyunun dünyanın diğer bölgelerindeki yayıncılığını MY.GAMES üstlenecek.

Blizzard Entertainment başta olmak üzere eğlence dünyasının tanınan şirketlerinde çalışmış olan deneyimli geliştiricilerin kurduğu T4W’in hedefi, geliştiriciler ve diğer yayıncılar için kültürel bir köprü vazifesi görerek güçlü oyunları yeni pazarlara ulaştırmak, geliştiricileri desteklemek, yerelleştirilmiş hizmetler oluşturmak ve bölgesel oyuncu toplulukları yaratmak. Bu deneyim, The Farm 51’ın çalışmalarına değer katmada önemli bir yer tutacak ve World War 3’nin sürükleyici taktiksel FPS deneyimini geliştirirken bir yandan da Türkiye ve MENA bölgesindeki oyuncular için kültürel açıdan ilgi çekecek içeriklerin geliştirilmesini, yerel sunucu altyapısının kurulmasını ve çok daha fazlasının yapılmasını sağlayacak.

The 4 Winds Entertainment’ın Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “The 4 Winds Entertainment olarak, The Farm 51 ve MY.GAMES’le yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. WW3’yi Türkiye’deki oyunseverlerle tamamen Türkçe olarak buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. Oyunla ilgili gelişmeleri ve Türk oyuncuları bekleyen sürprizleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

World War 3, oynanabilirliği elden bırakmadan, gerçek savaşları andıran özgün bir taktiksel deneyim sunmayı amaçlıyor. Oyundaki silahlar, dünyanın dört bir yanında gerçek ordular tarafından kullanılan silahlardan esinlenerek modellendi. Balistik, fizik ve tam vücut farkındalığı gibi gerçekçi oynanış özellikleri bir araya gelerek oyunculara özgün ve sürükleyici bir modern savaş deneyimi yaşatıyor. Oyuncular ayrıca Berlin, Varşova, Polyarni ve Moskova gibi gerçek şehirler temel alınarak tasarlanan, savaşla harap olmuş haritalarda takım bazlı çatışmalara girebiliyorlar.

World War 3, 25 Kasım’dan bu yana kapalı beta testi aşamasında. Kapalı betanın, 2022’nin mart ayında başlaması planlanan açık beta testine kadar süreceği belirtiliyor. Ayrıca aynı tarihlerde yeni bir içerik güncellemesi yayınlanacak ve oyun, Steam üzerinden oynaması ücretsiz modele geçecek.