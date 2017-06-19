Asphalt Sokak Yarışı Google Play, iOS ve Windows mağazalarında!

Anahtarına yarışa var mısınız? Yarışı kazanan sürücünün, rakibinin arabasına el koyabildiği, kavurucu sıcaklar, sağanak yağışlar, sert kışlar gibi zorlu koşullar altında rakiplerinize meydan okuyarak, Dünya’nın en çekici şehirlerinden New York, Paris ve Hong Kong sokakları’nda yarışabileceğiniz Asphalt Sokak Yarışı sizi bekliyor.

Aynı anda 4 oyuncunun yarışabileceği çevrimiçi yarışlar kulağa nasıl geliyor? Ne kadar zor yarış, o kadar yüksek ödül!

Asphalt serisinden alışkın olduğunuz, efsanevi muscle araçlarından hızlı yarış arabalarına kadar zengin bir koleksiyonuna sahip olabileceksiniz.



Doğru zamanda vites değiştirme konusunda ustalaşmak ve kullandığınız arabadan maksimum fayfda sağlamak tamamen sizin elinizde. Asphalt Sokak Yarışı’nda katıldığınız her yarış benzersizdir. Hava koşulları, araç seçiminiz, modifiye ve kişiselleştirme seçeneklerinizin hepsi performansınızın üzerinde etki yaratmaktadır.

Asphalt Sokak Yarışı App Store, Google Play ve Windows mağazalarında sizleri bekliyor.

Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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