Assassin’s Creed Valhalla’nın ilk genişlemesi Wrath of the Druids çıktı!

Assassin’s Creed® Valhalla’nın ilk büyük genişletmesi olan Wrath of the Druids’in oyunun çıktığı tüm platformlarda oyuncularla buluştu. Eivor’un yeni macerası, oyunculardan büyüleyici ve güzel İrlanda’ya yolculuğa çıkarak eski bir druid kültü olan Danu’nun Çocuklarının gizemlerini çözmelerini isteyecek. Oyuncular, İrlanda mitlerini ve halk bilimini yakından inceleyip İrlanda krallarının ülkeyi birleştirmesine yardım ederken perili ormanlar ve göz kamaştırıcı alanlarda mücadele edecekler.

Hikâye, Eivor’un uzun süredir kayıp olan kuzeni Barid tarafından İrlanda’ya çağrılmasıyla başlar. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmak ve savaşan fraksiyonları birleştirmek için İrlanda’nın Yüksek Kralı Flann Sinna tarafından hızla görevlendirilirler. İlgi çekici ama tehlikeli olan Keltik İrlanda, üç vilayet ve Dublin şehri dahil olmak üzere keşfedilecek yepyeni bir bölgedir. Genişletmede ayrıca Devler Kaldırımı, Tara Tepesi, Black Pig’s Hendeği, Ben Bulben ve daha fazlası gibi ünlü tarihi simgeler de yer almaktadır.

Ubisoft Bordeaux* tarafından geliştirilen Wrath of the Druids, Assassin’s Creed Valhalla’ya yeni özellikler ve içerikler getiriyor:

-Kaynakları toplamak için İrlanda krallarının kraliyet taleplerini yerine getirin.

-İrlanda’nın halka kalelerini fethederek sahiplenin, Dublin’in servetini büyütmek ve ticaret yollarına hükmetmek için ittifaklar kurun ve böylece burayı ticaretin ana merkezi haline getirin.

-Dublin’i gelişen bir şehir yapmak için denizaşırı ülkelerle ender bulunan kaynakları ve egzotik ödülleri takas edin.

-Yepyeni bir silah türünde ustalaşın: Sickle yani orak, çift elle kullanılabilen hızlı ve ölümcül bir kılıçtır.

-Viking Salute, Smoke Bomb Arrow, Irish Hound Summoning ve Sickle Combo gibi yeni yetenek ve becerileri kullanın.

-Druid’lerin, Drengr’ların, İrlandalı fraksiyonların ve yeni efsanevi yaratıkların gizemli bir kültü olan Danu’nun Çocukları dahil yeni güçlü düşmanlarla savaşın ve onları alt edin.

-Eivor’un yelkenlisi, atı, kuzgunu, dövmeleri, saçı ve yerleşim dekorasyonları için daha fazla kişiselleştirme seçeneği ile çeşitli yeni teçhizatlar ve silahları keşfedin.

Genişletmeyi oynamak, ana oyunun hikâyesini tamamlamış olmayı gerektirmez. Wrath of the Druids, oyuncular İngiltere’ye vardıklarında ve ilk hikâye bölümlerinden birini (Grantebridgescire veya Ledecestrescire) tamamladıktan sonra erişilebilir olacak. Wrath of the Druids’i oynamak için zorunlu bir güç seviyesi yoktur.

Assassin’s Creed Valhalla; Xbox Series X|S, Xbox One konsolları, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC için Epic Games Store ve Ubisoft Store’un yanı sıra Stadia ve Amazon Luna’da. Wrath of the Druids genişletmesi bağımsız olarak 24,99 avro karşılığında satın alınabilir. Oyuncular genişletmeye şu anda 39,99 avro karşılığında sunulan Sezon Kartı ile de erişebilir. Sezon Kartı ayrıca; Assassin’s Creed Valhalla Gold, Ultimate ve Collector’s sürümlerinin bir parçası olarak bulunuyor.

Ubisoft Montreal liderliğindeki geliştirme ile Assassin’s Creed Valhalla, oyunculara M.S. dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç’ten göçen efsanevi bir Viking savaşçısı Eivor olarak oynama deneyimi sunuyor. Oyuncular, Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini yenilenmiş bir çift silahlı savaş sistemi ile yeniden yaşayabilir ve de akınlar, taarruzlar ve yerleşim alanı gibi yeni oyun özelliklerinin yanı sıra yenilenmiş bir ilerleme ve ekipman geliştirme sistemini deneyimleyebilir. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin’s Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmalıdır.