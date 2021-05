Steam Next Fest’te yerli bir oyun: Ephesus

Oyun dünyasının en popüler platformu olan Steam’de The Pack Studios, ilk oyunu Ephesus’u duyurdu. Efes Şehri’nde MÖ 100 yılında geçen bir hayatta kalma oyunu geliştiren The Pack Studios, global bir oyun fuarı olan Steam Next Fest’te 16-22 Haziran 2021 tarihleri arasında Ephesus ile yer alacak.

Ülkemizin Batı Ege Kıyıları’nda yer alan Antik Efes Şehri’ne ev sahipliği yaptığı keşif ve hayatta kalma oyunu olan Ephesus’da oyuncular, bu antik kentin efsaneleri ve tarihinden ilham alınan hikayeyi deneyimlerken kendi köylerini kurup, hayatta kalmaya çalışacaklar.

Bir taraftan da çeşitli ticaret yollarıyla ekipmanlarını ve kendilerini geliştirecek ve yeni iş kolları kurmak için para kazanacaklar. The Pack Studios Ephesus ile oyuncularına, 2100 yıl önce bir Roma Vatandaşı’nın hayatını deneyimleme şansı sunacak.