Biomutant bir oynanış fragmanı yayınladı

THQ Nordic ve Experiment 101 tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One plaformları için geliştirilen Biomutant, geçtiğimiz gün bir oynanış fragmanı yayınladı.

Geçtiğimiz gün, oyunseverler için oldukça dolu geçti. Dün, Cyberpunk 2077 ile birlikte Biomutant da oynanış kesitleri içeren bir fragman yayınladı. 9 dakikalık fragman, sakin sinematik bir girişle başlıyor. Sonrasında karakterler, dövüş animasyonları ve mekânların görüntüleri gösteriliyor. Daha çok karakterler, düşmanlar ve mekanların ön planda tutulduğu fragman aşağıdan izlenebilir:

THQ Nordic ve Experiment 101’in geliştirdiği Biomutant, açık dünya, ve keşif unsurları ön planda olan bir oyun. Özellikle gerçekçi grafikleriyle ilgi ve beğeni toplayan fragman, oyunun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi içermiyor. Oyunda dövüş sahneleri ve animasyonları çokça görsek de, daha çok sinematik bir fragman hissi vermesi de bazıları tarafından eleştirildi. Herhangi bir tarih verilmemesi ise oyunun severleri için bir hayal kırıklığı yarattı.