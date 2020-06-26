Cyberpunk 2077 – Night City Wire: 1. Bölüm Yayınlandı

Geçtiğimiz gün CD Projeckt Red, Cyberpunk 2077 kanalından Night City Wire’ın ilk bölümü yayınlandı. 25 dakika uzunluğundaki bu videoda yeni fragman, duyurular ve oyun geliştirme ekibinden önemli isimlerle gerçekleşen soru cevaplar yer aldı. Ve evet, Night City Wire’ın ilk bölümü. Bu da serinin devamı olacağı anlamına geliyor. Oyun çıkana kadar, kimileri tarafından sınırsız fırsatların kenti olarak görülen Night City’den haber almaya devam edeceğiz. Henüz düzenli bir seri olup olmayacağı bilinmiyor ancak devamı olacağını biliyoruz.

Peki Cyberpunk 2077 – Night City Wire: 1. Bölüm’de nelerden bahsedildi ona bakalım.

Videoda öncelikle oyunun yeni fragmanı gösterildi. Diğer fragmanlar gibi aksiyon dolu ve hareketli bir fragman ve videosuydu. Elbette fragmanın sonunda yine Keanu Reeves ile heyecan yaratılmaya çalışılmış. Bu fragmandaki belirişinde, sanki bir Braindance deneyimi içinden kendisini görüyoruz gibi. Tabii Braindance’e daha sonra değineceğiz. Fragmanda oyunun sadece girişinden, ilk birkaç görevden görüntüler gösterilmiş olması oyunun oldukça aksiyon dolu ve hareketli geçeceğinin habercisi gibi. Fragmanda Adam Smasher adında fazla modifiye edilmiş bir cyborg da yer alıyor.



Bu bölümde oyunun ana görev tasarımcısı Pawel Sasko ve kıdemli görev tasarımcılarından Patrick Mills da yayına katıldı. Pawel Sasko’nun Adam Smasher hakkında yaptığı özel yorumlar, karakterin oyun içinde çokça göreceğimiz biri olduğunun mesajını veriyor.

Konsol oyuncularına duyuru

Daha fazla oyun içi bilgiye girmeden önce, bu noktada videonun sunucusu araya özellikle konsol oyuncularını ilgilendiren birkaç haber alıyor. Buna göre oyunu PlayStation 4 için satın alan oyuncular PlayStation 5’te de Cyberpunk 2077’yi oynayabilecek. Bunun dışında oyunda Xbox ve Playstation 5 için ücretsiz geliştirmeler ve değişikliklerin olacağı duyuruldu. Videoda konu ile ilgili detaylara yer verilmedi ve daha sonra açıklanacağı söylendi.

Yeni ortaklıklar ve Braindance (BD)

Videoda oyuncuları heyecanlandıracak başka bir açıklamada daha bulunuldu. Cyberpunk 2077, Tokyo’da yer alan Studio Trigger ve Netflix ile ortaklıkları duyurdu. Cyberpunk 2077, Studio Trigger ve Netflix ile Cyberpunk Edgerunners adında bir anime için birlikte çalışıyor. Bunun uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir proje olduğu açıklanırken, animenin 2022’de çıkması planlanıyor. Bu yapımda evren, Cyberpunk 2077 evreni ile aynı ama olaylar ve karakterler farklı olacak.



Büyük ihtimalle videonun en çok ilgi çeken ve hakkında konuşulan kısmı Braindance oldu. Kısaca bahsetmek gerekirse Braindance, başka birinin deneyiminin kaydedilmesi ve sonrasında başkalarının bunu izleyebilmesi. Böyle bakınca aslında tıpkı modern bir Düşünseli gibi işliyor. Ancak Braindance kullanıcısına izlemekten çok daha fazlasını vaat ediyor. Kaydın içindeki kişinin gördüğü, kokladığı, tattığı, hissettiği şeyleri yaşamamızı sağlıyor. Kıdemli görev tasarımcısı ve hikaye yaratıcılarından Patrick Mills, BD’nin bir oynanıştan ziyade hikaye anlatımı için kullanıldığını söylüyor. Oyuncunun kendisinin sokakta ve görevlerde yaşayamayacağı şeyleri deneyimlemesi ve görmesi için kullanılıyor. Böylece oyuncuların Night City hakkında daha çok bilgi ve deneyim sahibi olması amaçlanıyor. Şu ana kadar oyunla ilgili bize anlatılan her şeylden biliyoruz ki; Night City’de her NPC’nin kendisine ait bir dünyası var ve görevin ne zaman kimden ve nereden geleceği asla tahmin edilemiyor.



BD’nin olayı sadece izlemekten ve hissetmekten fazlası olduğunu söyledik. Bu noktada bu noktada Braindance’in bize sunduğu düzenleme seçeneği devrye giriyor. İçinde olduğumuz olayı dışarıdan istediğimiz açıdan izleyebiliyor, farklı ses kaynaklarına odaklanıp onları dinleyebiliyor, eşyaları ve ekranları analiz edebiliyor, anıları hızlandırıp geri veya ileri sarabiliyoruz. Olaylar üstünde oyun motorunda sahne düzenlermiş gibi bir hakimiyet kurabiliyoruz. Bu da sahnedeki en ufak ayrıntıyı bile kaçırmamamızı sağlıyor. Bu da Patrick Mills’in, bu mekaniğin hikaye anlatımının önemli bir parçası olduğunu söylemesini destekliyor.

Oyunun çıkışına kadar oyunculara, oyun geliştirme ekibinden insanlarda yorumlar ve yeni gelişmeler sunan Cyberpunk 2077 – Night City Wire’ın ilk bölümü kısaca bunları içeriyordu. Bir sonraki bölümün ise birkaç hafta sonra geleceği söylendi ancak kesin bir tarih henüz verilmedi.