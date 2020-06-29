Square Enix, yeni oyun duyuruları için hazırlanıyor

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Square Enix, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ancak yakın zamanda duyurmayı planladıkları açıklamalar olduğunu söyledi.

Şirket verdiği bir röportajda normalde E3’te bu duyuurları yapmak istediklerini ancak oyun içi materyalleri hazır olmadığı için yapamadıklarını belirtti.
“Zamanla duyuracağımız yeni projeler var. Birkaç tanesinin Temmuz ve Ağustos’ta duyurulmasını planlıyoruz.”

Şimdiye kadar onaylanan birkaç Square Enix oyunundan biri olan Kingdom Hearts: Melody of Memory’nin de bu sene sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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