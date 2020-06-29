Microsoft, fiziksel mağazalarını kapatmayı düşünüyor

Microsoft, fiziksel mağazalarını kapatmayı planladığını duyurdu. Açıklamada Microsoft Deneyim Merkezlerinden en büyük merkez şubelerden bazılarının kapatılmayacağını ve yeniden tasarlanacağını söyledi. Ancak bu kararla 80’den fazla standart perakende birimi kapatılacak.

Şirket, bununla birlikte herhangi bir işten çıkarmanın olmayacağını da söyledi. Perakende personelinin uzaktan satış, eğitim ve destek sağlamak için Microsoft’un kurumsal tesislerinden çalışacağı söylendi.

Microsoft, Microsoft.com’daki dijital mağazalarına ve şirketin 190 pazarda her ay 1,2 milyardan fazla kişiye ulaştığı Xbox ve Windows’a yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı David Porter: “Ürün portföyümüz büyük ölçüde dijital tekliflere dönüştükçe satışlarımız da çevrimiçi mecralarda büyüdü ve yetenekli ekibimiz, müşterilere herhangi bir fiziksel konumun ötesinde hizmet vermekte başarılı olduklarını kanıtladı.”