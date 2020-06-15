Call of Duty: Mobile’ın 7. Sezonu başladı

Call of Duty Mobile’ın yeni sezonu nihayet başladı. Bu sezon radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünen oyun, aynı zamanda harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunuyor. Nitekim, yedinci sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor.

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna eklendi.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek ekipman ve içerik güncellemeleri ise şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag

Yeni Klasik Gunfight Modu

Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

Büyük Battle Royale Genişlemesi

7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası

Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher

Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber

Yeni Araç – Tank

7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber Yeni Araç – Tank Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti

Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist

Yeni silah ve ekipmanlar

Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist Yeni silah ve ekipmanlar Yeni Oyun Modları

Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)

Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)

Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu) Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod) Etkinliler – Radiated Sector

– Radiated Sector Sezonluk Medyan Okumalar

Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler

Bazı arayüz, oynanış ve silah dengeleri için güncellemeler.

Aynı zamanda, Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor. Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.