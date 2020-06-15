Call of Duty: Mobile’ın 7. Sezonu başladı

Call of Duty Mobile’ın yeni sezonu nihayet başladı. Bu sezon radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünen oyun, aynı zamanda harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunuyor. Nitekim, yedinci sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor.
Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna eklendi.
Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek ekipman ve içerik güncellemeleri ise şu şekilde;
- Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag
- Yeni Klasik Gunfight Modu
- Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike
- Büyük Battle Royale Genişlemesi
7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası
Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher
Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber
Yeni Araç – Tank
- Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti
Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist
Yeni silah ve ekipmanlar
- Yeni Oyun Modları
Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)
Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)
- Etkinliler – Radiated Sector
- Sezonluk Medyan Okumalar
- Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler
- Bazı arayüz, oynanış ve silah dengeleri için güncellemeler.
Aynı zamanda, Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor. Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.