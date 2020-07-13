Call of Duty Mobile’ın 8. Sezon başlıyor: ‘‘The Forge’’

Oyunun yeni sezonu ile birlikte, oyuncuların Modern Warfare 2’den tanıdıkları ve sevdikleri ‘‘Highrise’’ haritası, Juggernaut modu, yeni savaş bileti, sezonluk etkinlikler ve daha birçok içerik oyuna ekleniyor.

Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Haritası– Highrise

Highrise Yeni Battle Royale Bölgesi – Safehouse

– Safehouse 8. Sezon: The Forge Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası

Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası Yeni Oyun Modu – Juggernaut (5vs1 oyun modu)

– Juggernaut (5vs1 oyun modu) Yeni Etkinlikler – ‘‘Yaz Günleri’’ ve ‘‘Gün Dönümü Geldi Çattı’’

‘‘Yaz Günleri’’ ve ‘‘Gün Dönümü Geldi Çattı’’ Yeni Operator Yeteneği – Katana

– Katana Yeni Sezona özel meydan okumalar

Dükkân üzerinden erişilebilir yeni oyun içi içerikler

Arayüzde çeşitli geliştirmeler, silahlar için dengeleme güncellemeleri ve oynanış optimizasyonları.

Yeni sezona ve oyuna dair daha fazla detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.