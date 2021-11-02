Çekya Oyun Geliştiricileri Derneği BUG’da!

Oyun dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye ise oyun sahnesine geç ama çok dinamik şekilde girmiş ülkelerden birisi olarak göze çarpıyor.

Başta Bağımsız (Indie) Geliştiricilerin bir anlamda buluşma noktası olan Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü (BUG) bugüne kadar yaptığı onlarca etkinlik ile dünyadaki oyun pazarı ile Türkiye arasında köprüler kurmaya devam ediyor.

Bugüne kadar birçok uluslararası firma ile organizasyon gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü (BUG), Ekim ayında Çekya Oyun Geliştiricileri Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, Bohemia Interactive, Warhorse Studios, Charles Games ve SCS Software gibi isimleri Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Karaköy yerleşkesinde ağırladı.

BUG Lab içerisinde gerçekleştirilen etkinlik saat 09:00 itibariyle başladı. Etkinliğin ilk iki saatinde Çekya’dan gelen oyun stüdyoları, hem Çekya oyun edüstirisi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı hem de katılımcı firmalar kendilerini ve oyunlarını tanıttı. Verilen kısa kahve molası ardından Çekya kafilesi, ülkemizdeki birçok Indie oyun stüdyosu ve öğrenci ile bir araya gelerek deneyimlerini aktardı, gelecek planları için fikirler verdi. Oyunder ve diğer partner firmaların da yer aldığı etkinlikte, Türkiye ve Çekya arasında yeni köprüler inşa edildi.

Akabinde Game Factory’yi ziyaret eden ekip, son olarak BAU Galata terasta yapılan Networking partiye katıldı. Gerçekleştirilen tek günlük etkinlik içerisinde, iki ülke arasında önemli bir bağ kuruldu ve gelecek projeler için şimdiden ilk adımlar atıldı. İki ülkedeki oyun stüdyolarının bir arada ilerlediği oyunları çok da uzak olmayan bir gelecekte görmek için heyecanla bekliyoruz.

Hazırlayanlar;

İlke Yılmaz

Başak Baripoğlu

Doğan Alp Arslan

Servan Satan