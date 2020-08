Crash Bandicoot 4’ün yeni oynanabilir karakteri: Dingodile

Son Sony State of Play yayınında Crash Bandicoot 4: It’s About Time oyununda Crash, Coco ve Neo Cortex’e bir karakter daha geliyor. Geliştirici şirket Toys for Bob, Dingodile’ın şimdiki oyun ve sonraki genişletme paketlerinde de kullanılabilir olacağını duyurdu. Yarı timsah, yarı dingo olan yeni karakter Dingodile, oynanabilir karakter kadrosuna katılıyor.

Ayrıca, Toys for Bob, Crash Team Racing: Nitro-Fueled geliştiricileri Beenox ile işbirliği yaparak N. Verted modu için sıkı bir çalışma içinde. N. Verted modunda ise oyuncular geleneksel Wumpa meyvesi yerine Bumpa meyveleri toplayacak.

Ve önceden de duyurulduğu gibi Crash Bandicoot 4’te oyun boyunca elde edilen puanlarla açılabilecek özel kozmetik ürünler ve kostümler yer alacak.