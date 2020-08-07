Dr Disrespect geri dönüyor: “Yarın geliyoruz.”

Bugün attığı Tweet’te Dr Disrespect yarın yayın yapmaya geri döneceğinin mesajını verdi. Yayınlarına Youtube’dan devam edecek olan Dr Disrespect’in Youtube kanalında şu anda sadece bir animasyonla birlikte arkadan bir kayıt oynuyor. Yarın Dr Disrepect’in gelmesin kadar oynaması tahmin edilen bu yayını şu anda 21,112 kişi izliyor. Geri dönüşüyle kanalda görülecek anlık izlenme sayılarını da şimdiden tahmin edebiliyoruz.

Yayında ise bazen bir spikerin ağzından şu ifadeler geçiyor “Artık Twitch’te yayın yapanlar yeni platformunda yayın yapan Dr Disrespect ile oyun oynayamayacak.”. Sonrasına kendisine neden Twitch’ten banlandığı sorulan röportaj espirili bir şekilde Dr Disrespiect’in gizemli çıkışıyla sonlanıyor. Şu anda yayını izleyenlere sanki bir radyo dinliyormuş hissivermek için şarkılar arasında bir konuşmacı giriyor. Kimi zaman Dr Disrespect hakkında kimi zaman oyun haberlerine değinen spiker haberleri ‘daha eğlenceli’ bir şekilde paylaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında kimi zaman Trump’ın montajlarla söylediği ‘meme şarkı’lar, In the Midnight gibi parçalar çalıyor. Dr Disrespect’in Washington Times‘a bahsettiği ve ekibiyle üstünde çalıştığı şeylerden biri belki de bu ‘radyo programıydı’.

Dr Disrespect’in kanalına buradan, şu andaki yayına buradan ulaşabilirsiniz.

“Yarın geliyoruz.”

Canlı yayın linki: