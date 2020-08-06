Assassin’s Creed Valhalla’nın ana kahramanının yalnızca kadın olmasının yöneticiler tarafından istenmediği iddia ediliyor.

Ubisoft, yine hakkındaki bir takım cinsiyetçi iddialarla gündemde. Bu son haberlerde, Haziran ayında özel hayatıyla ilgili bir takım iddialar sebebiyle işten ayrılan Ashraf Ismail’in adı geçiyor.

İddialara göre Assassin’s Creed Valhalla’nın ana karakterinin yalnızca kadın olması planlanıyordu. Bu durumda karakter cinsiyetini değiştirebilme özelliği de üst düzey yöneticilerin buna karşı çıkması ve erkek karakter olmaı gerektiğini ‘diretmesiyle’ oyunda var.

I will not out my source unless they decide to come out and show their receipts, but I trust them and believe what they told me and showed me. The team really wanted she-Eivor to be the star of this game but they were straight up told no.

No. To. Women. — “Seiiki” on repeat 🔂 (@Memento_Gallery) August 4, 2020

Bir Assassin’s Creed fanı olan Seiiki Dell’Aria Twitter’da yaptığı paylaşımda Assassin’s Creed Valhalla hakkında bir takım iddialarda bulundu. Seiiki’nin söylediğine göre Ashraf Ismail’in ‘mağdurlarından’ biri kendisine Ismail ile olan bazı konuşmaları anlattı. Bu konuşmalara göre, oyun geliştiricilerinin Assassin’s Creed Valhalla’nın ana karakterinin kadın olmasını istemesine rağmen üst düzey yöneticiler buna izin vermedi. Eivor’un bir de erkek versiyonunun olması gerektiği konusunda direttiler ve buna sebep olarak sadece kadın karakter olursa oyunun çok satmayacağını gösterdiler. Pazarlama kampanyasının da erkek karakter üstünden gitmesi gerektiği konusunda ısrarcı davrandılar. Seiiki keza dedikleri gibi de yaptıklarını, Eivor’un kadın karakterini Assassin’s Creed Valhalla’nın duyurulmasından çok sonra gördüğümüzü söylüyor.

Kısacası oyun geliştiricileri oyunun ana karakterinin bir kadın olmasını istiyorlardı ancak üst düzey yöneticiler bunu sert bir şekilde reddetti. Sebep olarak gösterdikleri şey ise kadın karakterin oyunun satışlarını düşüreceğiydi. Anlaşılan oyunda kadın bir karakter olabilmesi için önce erkek karakter olmalıydı.

Seiiki sonrasında şunları söyledi: “Cinsiyet seçimleri ve kadın karakter tercihinin bazılarının üstünde yarattığı satış kaygısı ve erkek odaklı cinsiyetçi kampanyalar hakkındaki sinirinizi kime yönlendireceğinizi karıştırmayın. Geliştiricilere sosyal medya hesapları üstünden yüklenmeyin. Olay onlardan üsttekileri bağlıyor.”

Seiiki bunları söyledikten sonra kaynağını gizli tutacağını ve kendisi kimliğini açıklamak istemediği takdirde hiçbir şey söylemeyeceğini belirtti.

Seiiki’ye olayı anlatan mesajların bir kısmı şu şekilde:

I’m posting these with the permission of the author pic.twitter.com/fnqYz6TbPp — “Seiiki” on repeat 🔂 (@Memento_Gallery) August 4, 2020

“Ash’le olan son konuşmalarımızdan birinde ‘Eivor’un kadın olması gerekmiyor muydu ne oldu’ diye sordum. O da bana her şeyi anlattı. Sonra da Eivor’un bir kadın ismi olduğunun altını çizdi. Bunun da oyunun baş karakterinin kadın olacağının kanıtı olarak gösterdi. Ama üst düzey yöneticiler karakterin erkek olmasını istediklerini söyledi… Ana karakterin ‘alfa bir erkek’ figürü olması hakkında ısrar etmişler hahaha.”