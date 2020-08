Assassin’s Creed Valhalla’nın ana kahramanının yalnızca kadın olmasının yöneticiler tarafından istenmediği iddia ediliyor.

Ubisoft, yine hakkındaki bir takım cinsiyetçi iddialarla gündemde. Bu son haberlerde, Haziran ayında özel hayatıyla ilgili bir takım iddialar sebebiyle işten ayrılan Ashraf Ismail’in adı geçiyor.

İddialara göre Assassin’s Creed Valhalla’nın ana karakterinin yalnızca kadın olması planlanıyordu. Bu durumda karakter cinsiyetini değiştirebilme özelliği de üst düzey yöneticilerin buna karşı çıkması ve erkek karakter olmaı gerektiğini ‘diretmesiyle’ oyunda var.

I will not out my source unless they decide to come out and show their receipts, but I trust them and believe what they told me and showed me. The team really wanted she-Eivor to be the star of this game but they were straight up told no.

No. To. Women.

— “Seiiki” on repeat 🔂 (@Memento_Gallery) August 4, 2020