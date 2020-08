Ağustos ayının yeni Game Pass oyunları ve güncellemeleri

Game Pass her ay PC ve Xbox One platformlarında yer alan yeni oyunları duyuruyor. Ağustos ayının merakla beklenen oyunları da belli oldu. Bu ay Game Pass’e gelen oyunlar arasında Final Fantasy 7 HD, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve Darksiders: Genesis yer alıyor.

Konsol oyunlarında başlayacak olursak The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve Darksiders: Genesis bugün itibariyle Game Pass’te.

Hem konsol hem PC platformuna çıkan oyunlar ise It Lurks Below, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Trailmakers, UnderMine, Xeno Crisis ve Final Fantasy VII HD. Final Fantasy VII HD’nin Game Pass’e geliş tarihi 13 Ağustosken diğer tüm oyunlar için verilen tarih 6 Ağustos.

Xbox blog yazısının sonunda bunlara ilaveten indirilebilir içerikler ve güncellemelere de yer veriyor.

Oyun güncellemesi ve DLC

No Man’s Sky’ın ücretisz güncellemesi Desolation ile oyuna oyuncunun savaş deneyimini geliştiren ve uzay araştırma olanaklarını iyileştiren özellikler geliyor.

Xbox Games Pass Mobil uygulama güncellemesi

Xbox Games Pass Mobil uygulamasına son güncelleme ile gelen yenilikler şunlar: