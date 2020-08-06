Zynga, yerli oyun şirketi Rollic’i satın alıyor

Yerli oyun geliştirici şirketlerimizden Peak’i de geçmişte 1.8 milyon dolara satın alan Zynga, bugün de yyine yerli oyun geliştirici şirketlerimizden Rollic’i satın alıyor.

Bir sene gibi kısa bir süre içinde 250 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran Rollic’in, 3 ay içinde, ABD ve dünya listelerinde en çok indirilen oyun sıralamasında 3 farklı oyun ile girmesi, başarılı oyun stüdyolarını bünyesine katmayı seven Zynga’nın gözünden de kaçmadı. Zynga, yaptığı açıklama ile Rollic’in hisselerinin yüzde 80’ine 168 milyon dolar ödeyeceğini ve kalan %20 hissesini de önümüzdeki 3 yıl içindeki karlılığına bağlı hesaplanacak değerlemeye göre satın alacağını açıkladı.

Rollic’in kurucu ortağı ve CEO’su Burak Vardal, Zynga ile masaya oturdukları anlaşma için şunları söyledi: “Rollic ekibi olarak Zynga’ya katılıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hyper-casual konusundaki uzmanlığımız şüphesiz Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan para kazanma ve birinci sınıf yayıncılıktaki yeterliliğine mükemmel uyum sağlayacak. Rollic’in Zynga’nın oyun portföyüne katacağı mevcut ve gelecekte geliştirilecek yeni hiper-casual oyunları sayesinde, dünyayı oyunlar aracılığıyla birleştirmek için ortak misyonumuzu birlikte ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.