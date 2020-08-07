Monster Notebook ve NVIDIA iş birliğiyle: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition

Monster Notebook, NVIDIA ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle oyunseverleri “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition” ile buluşturuyor.

Kampanya kapsamında, NVIDIA GeForce RTX™ ekran kartına sahip Monster Notebook dizüstü bilgisayarlarını alanlar, dünya genelinde 60 milyondan fazla oyuncusu bulunan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’in Gold Edition’ınına sahip oluyor.

Ubisoft’un 2015’te piyasaya sürdüğü taktiksel FPS oyunu Rainbow Six oyununda, “operatör” olarak adlandırılan karakterlere özgü yetenek ve cihazlar sayesinde farklılaşan stratejik mücadeleler yaşanıyor. Sürekli olarak güncellenen harita ve operatörler, oyunculara daha fazla rekabet imkânı sunarken oyun heyecanını yeni bir boyuta taşıyor.

Monster Notebook kullanıcıları, NVIDIAGeForce RTX™ ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlar ile birlikte gelen Rainbow Six’in Gold Edition sürümü ile 5. Yıl BattlePass ayrıcalıkları, %5 nam takviyesi, Alfa paketi ve %10 indirim gibi VIP avantajlara, altı yeni operatöre erken erişim hakkına ve özel oyun içi eşyalara sahip oluyor.

27 Ağustos’a kadar geçerli kampanya ile Rainbow Six Siege’e sahip olma şansını yakalayan oyunseverler, Monster Notebook web sitesi üzerinden kampanya sayfasına erişip aktivasyon anahtarı talep ederek oyuna sahip olabiliyor. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition’ın Türkiye’de satış fiyatı 245 TL.