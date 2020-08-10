FIFA Ultimate Team’den haberler var!

Eğer takip ettiyseniz, geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberimizde bizzat deneme fırsatı yakaladığım FIFA 21’in, oynanışına dair bilgileri aktarmış, ambargo sebebiyle FIFA’nın olmazsa olmasa FIFA Ultimate Team’den bahsedememiştim. Madde madde bizi neler bekliyor gelin bir göz atalım.

FUT Co-Op

Başlıktan da anlaşılacağı üzere FUT moduna co-op desteği geliyor. Artık online olarak arkadaşlarımızı Squad Battles, Division Rivals ve Co-Op Friendlies modlarına dahil edebiliyoruz. Davet gönderen kişi kaptan olarak takımın başında yer alıyor. Maçı başlatma, kadro düzenlemesi gibi konularda da söz bu oyuncuda oluyor.

FUT Stadyumu

Maçlarda atmosferi belirleyen en büyük unsur elbette stadyumlar. Bugüne kadar FIFA Ultimate Team’de istediğimiz takımın stadını, kendi stadımız olarak belirleyebiliyor ve maçlarımızı bu sahada yapıyorduk. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene stadyumları özelleştirebilmek adına kale arkası bayrakları, bilbordlar gibi ufak ama keyifli özellikler gelmişti. Bu sene ise stadyumlar konusunda çok büyük bir adım atılmış durumda. Bu sene herkes FUT’a başlarken yeni ve modern bir stadyum ile oyuna başlayacak. (İsteyen yine Etihad ya da Anfield gibi stadyumları kullanabilecek.) Bize özel olan bu stadı, oyunun ilerleyen dönemlerinde yapacağımız görevler ile geliştirebileceğiz. Kapasite arttırımından tutun da takım flamalarına, özel heykellerden gol sevinme türlerine kadar kadar stadyumu özelleştirebilmek mümkün. Üstelik bu özelleştirilebilir alanların sayısı da tam 34 adet. Yani oldukça kişiselleştirilebilir bir stadyum ile karşı karşıyayız. Ve sıkı durun, bu stadyumda sahaya düşen ve görüşümüzü kısıtlayan -ışıklandırmalar gibi- bizi rahatsız edecek gölgeler yok!

Division Rivals, Squad Battles ve FUT Champions

FUT’un en önemli modları bu sene yenileniyor. Öncelikle Division Rivals’da haftalık puan toplamak artık 30 maç ile sınırlı. Bu da haftalık ödül için gerekli puan toplama konusunda maçları daha ciddiye almamızı gerektiriyor. Söylediğimi maç sayısının 30 ile sınırlandırıldığı anlamını çıkartmayın. Zira 30 maçı tamamlasanız bile daha fazla maç yaparak Skill Rating’i geliştirebilmeye ve altın toplamaya devam edebiliyorsunuz. Açıkçası 30 maç ile sınırlandırılmasını çok yerinde buluyorum çünkü vakti dar olan oyuncular maalesef haftalık ödül sıralamalarında geride kalabiliyorlardı. Gerçi 30 maç vakit anlamında kısıtlı oyuncular için yine fazla ancak atılan adımdan memnun olduğumu söyleyebilirim.

FUT Champions ve Squad Battles’da ise liderlik tablosu ve haliyle bu tabloya özel ödüller 100 ile sınırlıyken bu sayı 200’e çıkmış durumda. Her iki modda da yine 1. sırada yer alan oyuncular en büyük ödülü almaya devam edecekler. FIFA 20’de 2 ile 10. sırada yer alan oyuncuların aldıkları ödüller 2 ile 20’ye, 11 ile 25 arasında yer alan oyuncular 21 ile 50’ye şeklinde ödül aralığı da genişletilmiş durumda.

Ve diğerleri

Şimdi sıkı durun! Artık FUT’ta oyuncu kondisyonları ve antreman kartları yok! Evet yanlış duymadınız. İki maçta bir kondisyon kartı basmayacağız! Hem marketten satın almaktan hem de oyuncuya özel kondisyon kartlarını tek tek uygulamaktan sıkılmıştık doğrusu. Çok yerinde bir karar ancak kafamda bir soru işareti de doğmadı değil. Zira paketleri doldurmak için kullanılan bu kartların yerlerine futbolcu kartları sayısı mı artırılarak merak etmiyor değilim.

Ve geldik FUT’un efsanevi oyuncuları olan ikonlara. Biliyorsunuz ki her sene yeni ikon oyuncular oyuna ekleniyor. Bu sene eklenen futbolcular; Ashley Cole, Xavi, Philip Lahm, Petr Cech, Eto’o, Puskas, Schweinsteiger, Fernando Torres Vidic ve Eric Cantona. Şahsen ben özellike Eto’o, Schweinsteiger ve Eric Cantona’yı kadroma katmak için sabırsızlanıyorum doğrusu.

Yeni nesil konsollarda son durum

Bu yıl sonunda PlayStation 5 ve Xbox Series X’e kavuşuyoruz ve bu konuda da oldukça heyecanlıyız. FUT’un gidişatı konusunda EA’den bu konu ile ilgili bir açıklama da gelmiş durumda. Sonuçta Oyun Ekim ayında piyasaya çıkacak ve yeni nesil konsolları beklemek istemeyen oyuncular hemen PlayStation 4 ve Xbox One’da oyunu satın almak isteyecekler. (Ben de onlardan biriyim elbette. Hype her şeydir!) Sizlere EA tarafından yapılan açıklama ile birlikte sevindirici bir haber vereyim. Eğer oyunu PlayStation 4 ya da Xbox One’da satın aldıysanız, ücretsiz olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X’de de oynayabileceksiniz. Üstelik FUT takımınız da otomatik olarak kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca FUT marketi, liderlik tabloları ve görevler PlayStation 4 ile PlayStation 5’de ya da Xbox One ile Xbox Series X’de ortak olacak.