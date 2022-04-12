CS: GO Regional Major elemeleri Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği elemeler, Türkçe anlatımlı olarak sadece Tivibu Spor 5 kanalından ve Tivibu Spor’un sosyal medya hesaplarından naklen yayınlanacak.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikler sunuyor. Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği PGL Regional Major elemelerini naklen ekranlara getiriyor. Tivibu aboneleri, 11-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri, sadece Tivibu Spor 5 kanalından Türkçe anlatımlı takip edebilecekler.
Elemelerde Türkiye’yi “Eternal Fire” ve “Sangal” temsil edecek
Bükreş’teki PGL Regional Major elemelerinde ülkemizi, Türk CS: GO takımlarından Eternal Fire ve Sangal temsil edecek. Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde “Eternal Fire” Avrupa A grubunda, “Sangal” Avrupa B grubunda yer alacak.
240 bin dolar ödül
Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.