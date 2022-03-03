Daha konforlu Laptop kullanmak için…

Laptop’lar iş, eğitim ve eğlence konusunda vazgeçilmez bilişim cihazları olsalar da, onları yanlış kullanmak hem hayatlarını kısaltıyor hem de kullanıcının konforunu olumsuz etkiliyor.

İş dünyasında ya da eğitim alanında hatta video oyunu severlerin arasında Laptop’lara olan talep hızla artıyor ancak üreticiler bu talebe yetişemedikleri için laptop fiyatları da aynı hızla artıyor. Son derece yetenekli ve pratik cihazlar olan laptoplar artık pek çok insan için büyük bir ihtiyaç. Lenovo gibi dev markaların büyük yatırımlarla geliştirdikleri laptoplar iş ya da eğlence amacıyla laptop kullanan milyonlarca insanın ihtiyacına cevap veriyor.

Ancak hatırlamak zorunda olduğumuz bir detay daha var. Laptopl’lar çok hassas cihazlardır ve yoğun kullanıldıklarında çok ısınırlar, ısındıkça da yıpranıp eskirler. Üstelik ısındıkça yavaşlarlar, videoları veya oyunları çalıştırmaları da yavaşlar.

Dolayısıyla, Laptop ile çalışırken en önemli yardımcınız iyi bir soğutucu olacaktır. Laptop soğutucuları, Laptop’ın altından biriken ısıyı uzaklaştırırken aynı zamanda Laptop’ın tabanından hava kanallarına ulaşan tozların cihazın içine girmesini de zorlaştırır. Bu da cihazın hayatını daha da uzatır.

Laptop’ların küçük hacimleri nedeniyle bu cihazlara çok da güçlü ses sistemleri takılamadığını da hatırlamak gerekiyor. Daha kaliteli ses alabilmek için ses konusunda uzmanlaşmış markaların aksesuarlarını tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Örneğin bir Sony kulaklık ile laptop konforunuzu üst seviyeye taşıyabilir, film/dizi seyrederken veya oyun oynarken çok daha etkileyici sesler elde edebilirsiniz.

Eğer laptop ekranı yaptığınız iş için küçük geliyorsa, laptop’ı bir bilgisayar kasası gibi kullanıp onu bir monitöre bağlayabilirsiniz. büyük bir bilgisayar ekranı ve hatta harici bir klavye ile sisteminizi tam bir masa üstü sisteme dönüştürebilirsiniz.

Laptop’ınızdaki verilerin de hayati olduğunu unutmamak gerekiyor. İş dosyalarınız, okul dosyalarınız, kişisel dosyalarınız, bir hayli yer kaplayabilir. Özellikle de çok sık kullanmadığınız dosyaları harici harddisk üzerinde saklamanızı tavsiye ederiz. Böylece hem cihazda yer kaplamamış olacaklar hem de laptop’ın bozulması durumunda, dosyalarınız güvende olacak.

Uzun saatler boyunca Laptop başında oturmak da kolay bir iş değil. Aynı zamanda masada not da almak zorunda kalacağınız için, rahat bir çalışma sandalyesiedinmenizi tavsiye ederiz. Böylece vücudunuz uzun süreli oturma nedeniyle oluşacak rahatsızlıklara karşı daha dirençli olur. Ancak yine de, tek seferde 50 dakikadan fazla oturmamaya çalışın.

Her 50 dakikadan sonra kalkıp 10 dakika ayaklarınızı çalıştın ve ayak damarlarınıza kan gittiğinden emin olun. Zira uzun süreli oturmalarda ayak damarları sıkışarak kan akışında sorun çıkartır. Biliyorsunuz, oyun oynarken de uzun süre oturmamanızı tavsiye ediyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle Çin’de, internet kafelerde 8-10 saat boyunca oyun başında oturan gençlerin, ayak damarlarındaki sıkışma nedeniyle kalp krizi geçirdiği olaylar yaşanmıştı. Bu yüzden, sağlıklı, rahat, konforlu bir çalışma sandalyesi çok önemli. Ayrıca çalışırken, uzun süre oturmama bilincine de sahip olmalısınız. İşiniz imkan verdikçe ayağa kalkmalı, oda içinde ayaklarınızı açarak yürümeli, damarlarınızı rahatlatmalısınız.