Ekonomik ama güçlü oyun bilgisayarı kuralım

Oyun bilgisayarlarının fiyatları astronomik fiyatlara ulaşırken, herkesin kendi ihtiyaçlarına ve kendi bütçesine uygun bir oyun bilgisayarı kurması artık çok daha kabul edilebilir bir çözüme dönüştü.

1- PC’yi sadece oyun amacıyla kurmayın

Eğer kocaman bir PC’yi sadece oyun oynamak amacıyla topluyorsanız, kaynaklarınıza yazık ediyor olabilirsiniz. PC’ler, uzun yıllar dayanacak ve pek çok ihtiyacınızı görecek ağır sanayi makineleri gibidir. Eğer PC’nizi doğru şekilde toplamayı başarırsanız, onunla yıllarca diziler seyredebilir, işinizi yapabilir, video düzenleyip YouTube kanalınıza yükleyebilir ve hatta oyun oynarken Twitch üzerinde canlı yayın açıp kalabalık bir seyirci kitlesi kazanabilirsiniz. Dolayısı ile bir PC toplarken, tüm bu amaçlara hizmet edeceğini de düşünmeye çalışın. Cihazınızı birden fazla monitöre bağlayarak çalışmak ve hatta oyun oynamak isteyebileceğinizi hatırlayarak, birden çok görüntü çıkışı olmasına özen gösterin. Böylece PC’nizde eğer RTX 2060 gibi bir önceki nesile ait ekonomik ancak güçlü bir ekran kartı da varsa, bir ekranda oyununuzu çalıştırırken, diğer ekranda ödevlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir önceki nesil ekran kartıyla önümüzdeki 5-10 sene boyunca rahatça tüm oyunları çalıştırabilir, oyun dünyasından da uzak kalmamış olursunuz. Ekran kartlarının fiyatının çok yüksek olması ise tüm dünyada şikayet edilen bir sorun ancak bunun iki nedeni var. İlk olarak, kripto para madenciliği yapan kesimin tüm ekran kartlarını satın almak için yarışa girmesi, fiyatları yükseltiyor. İkinci olaraksa dünyadaki teknolojik bileşenlerin üretminde yaşanan sıkıntılar, sadece ekran kartlarını değil tüm teknolojik cihazların fiyatını yükseltiyor. Ekran kartı alırken, kendinize bir Apple 11 PRO Max alıyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor.

2- Anakartınız PC’nizin temelidir

Anakart bir PC’nin temelini oluşturur. Güçlü bir oyun bilgisayarı kurmak istiyorsanız, güçlü donanım bileşenlerini destekleyen bir anakart edinmelisiniz. Örneğin bazı anakartların SSD desteği bulunmayabilir ve siz daha hızlı çalışan oyunlar için SSD depolama birimleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eğer SSD desteği bulunmayan anakart satın aldıysanız, ya SSD’den mahrum kalacaksınız ya da anakartınızı değiştirmek için zaman ve emek harcayacaksınız demektir.

3- İşlemci

Güçlü bir oyun bilgisayarı için en son teknoloji işlemcileri edinmek bir gelenektir. Çünkü bu sayede, bilgisayar daha uzun yıllar boyunca yeterli güç üretmeye devam edecek, 4-5 sene sonra bile yeni çıkan oyunları sorunsuzca çalıştırabilecektir. Ancak işlemciler çok pahalı bileşenlerdir. En güçlü işlemcilere bütçeniz yetmiyorsa bile üzülmeyin, bilgisayarınıza daha ucuz bileşenler olan RAM’lerden daha fazla ekleyerek, uzun yıllar hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak RAM ve işlemci birbirinin yerini tutar gibi bir anlam çıkmasın. RAM, güçlü bir bilgisayarda bolca bulunması gereken bir bileşendir. Her şekilde, mümkün olan en fazla RAM’i edinmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

4- Monitör

En güzel oyun bilgisayarını topladınız ama o da ne? Onu bağlayacak uygun bir monitörünüz mü yok? Konsolları salondaki TV’ye bağlamaya alışkınız ama PC’ler için bu her zaman en iyi çözüm olmayabilir. Televizyonların çözünürlükleri ve frekansları, PC oyunlarının optimal çözünürlük ayarları için çoğu zaman yeterli olmaz. Dolayısıyla, TV’lerden çok daha gelişmiş görüntü ekipmanları olan oyuncu monitörlerine ihtiyacınız olacağını unutmayın.

5- Çevre bileşenleri

Oyun bilgisayarınızın klavyesi, faresi gibi detaylar, oyunların daha konforlu oynanabilmesi için önemliyken, oyun seslerini çok daha kaliteli duymanızı sağlayacak ve elbette çevrenizi rahatsız etmenizi de engelleyecek bir kulaklık mutlaka olmalı. Bu noktada TTEC kulaklık modellerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.