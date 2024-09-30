“Death Stranding 2’nin çıkış tarihi için henüz erken.”

Hideo Kojima yine gayet sosyal bir haftayı geride bıraktı. Ceketini konuştuk, şu olabilir bu olabilir veya bambaşka bir şey olabilir diye bahsettiği yeni projelerini konuştuk ve Death Stranding 2 konusunda da bir şeyler söylemeden geçmedi tabii.

Kojima oyunun çıkış tarihini bildiğini ancak beklenmeyen gelişmelerin onu bu tarihi açıklamaktan alıkoyduğunu belirtti. Kojima TGS sırasında katıldığı panelde ekibiyle beraber çıkış tarihi üzerinde çalıştıklarını ancak bu açıklamanın ancak önümüzdeki yıl içinde gelebileceğini belirtti.

Oyunun Tokyo Game Show sırasında gösterilen 20 dakikalık yeni demosunu yukarıda izleyebilirsiniz.