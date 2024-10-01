World of Warcraft fanları artık Waze’de Thrall ile seyahat edebiliyor!

Bugünden itibaren, Waze kullanıcıları artık navigasyon uygulaması için yeni bir yardımcı seçeneği olarak World of Warcraft‘ın en ikonik kahramanlarından biri olan Thrall‘ı seçebilirler.

Yeni “Drive With World of Warcraft” teklifleri, Waze kullanıcılarının oyunun yaklaşan 20. yıldönümünü kutlamasına ve navigasyon penceresinde bir kullanıcının aracını temsil etmek için kırmızı bir ejderha seçme gibi ek özellikler sunmasına ve Thrall için iki görsel seçenek, oyunun iki fraksiyonunu temsil eden “Horde” veya “Alliance” gibi ek özellikler sunmasına olanak tanıyor. Thrall yardımcı süiti, uygulamada dünya çapında mevcut, ancak Thrall’ın sesli navigasyonu yalnızca İngilizce.

Warcraft’ın önemli isimlerinden Baş Kreatif Direktör Chris Metzen tarafından seslendirilen Thrall, yoğun trafikle karşı karşıya kaldığında “nefes al – bu dünyanın sonu değil” gibi alıntılarla günlük işe gidip gelmeye benzersiz bilgeliğini kullanacak ve U dönüşlerini “peşimizdeki herhangi bir takipçiyi kandırmak için akıllıca bir strateji” olarak tanımlayacak.

Waze’de Thrall yardımcısını etkinleştirmek için, İngilizce konuşulan pazarlardaki kullanıcılar ana menüdeki ”Bir yardımcı seç” seçeneğine tıklamalı ve ”World of Warcraft ile Sür” seçeneğini seçmeliler. Orada, Sesli Talimatlarda Thrall’ın sesini etkinleştirebilir, arabanın simgesini değiştirebilir ve Horde veya Alliance modlarını seçebilirler. Diğer ülkelerde, kullanıcılar onları World of Warcraft ile Sürüşe katılmaya yönlendirecek bir menü başlığına tıklayabilirler.