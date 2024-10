Hell is Us için 15 dakikalık oynanış videosu geldi

State of Play etkinliğinin ağır topları arasında yer alan ve çoğumuzun ilk bakışta soulslike zannettiği, lakin öyle olmadığı ortaya çıkan Hell is Us için 15 dakikalık uzun bir oynanış videosu yayınlandı ve aklımızdaki pek çok soruya da yanıt veriyor.

Hell is Us üçüncü şahıs bir aksiyon macera oyunu olarak kendisini tanımlıyor ve oyun her ne kadar soulslike temellerini taşımasa da oyunda herhangi bir hud yardımı yok, harita yok ve oyun deneyimini kolaylaştırıcı eklentiler de komple dışarıda bırakılmış. Hikayeyi çözmemizi sağlayan ipuçlarını ise NPC’ler ile yaptığımız konuşmalardan elde edeceğiz.

Oyuncular bir dizi farklı hamlede ustalaşmayı ve düşman saldırılarına uyum sağlamayı öğrenmek zorunda kalacaklar. Çeşitli silah ve becerilerin yanı sıra, örneğin rakiplerin dikkatini dağıtabilecek veya özel saldırıları mümkün kılabilecek bir drone olan KAPI‘nin yardımına başvurabilecekler. Oyunda çok sayıda silah seçeneği de olacak.

Hell is Us nasıl bir oyun?

Hell is Us’ın hikayesi, iç savaşın harap ettiği münzevi bir ulus olan Hadea adlı kurgusal bir ülkede geçiyor. Oyuncular, bu ülkede doğan ve uzun yıllar yurtdışında kaldıktan sonra geçmişiyle ilgili cevaplar bulmak için anavatanına dönmeye karar veren Remi rolünü üstlenecekler.

Hell is Us’ta oyuncular, kendilerini eski, unutulmuş zindanları keşfetmeye yönlendirecek kadim mekanları keşfetmek için meraklarını ve içgüdülerini kullanmak durumunda. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi de yakında yayınlanacak bir videoda açıklanacak!