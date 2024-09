EA SPORTS FC 25 çıktı, hayat ertelendi…

EA SPORTS FC 25‘in Rush özelliği ile hızlı bir oyun heyecanı geliyor, FC IQ ile taktiksel temeller elden geçiriliyor ve kadın futbolu ilk kez kariyer moduna taşınıyor

Electronic Arts, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için çıkmış olan EA SPORTS FC 25 ile, oyuna eklenen FC IQ ve Rush özellikleri aracılığıyla yeni oyun yeniliklerini ve sosyal deneyimleri yaşamaya davet ediyor.

Oyunun çıkışını kutlamak için Madrid’den New York’a, Sidney’den Riyad’a, Paris’ten Londra’ya ve daha fazlasına uzanan bir maraton gerçekleştirildi ve bu büyük coşkuya FC 25 kapak sporcuları Jude Bellingham ve Aitana Bonmatí‘nin de aralarında bulunduğu güncel futbol yıldızlarına ek olarak Zinedine Zidane, Ronaldinho ve Didier Drogba gibi efsaneler de katıldı. Bu büyük yıldızlar, bugün yapılacak resmi lansman öncesinde, uzun soluklu serinin en yeni oyununu deneme fırsatı buldu. Dünya çapındaki etkinliklerde 5’e 5 Rush turnuvalarında yarışan futbolun en iyi sporcuları, yayıncıları, yaratıcıları ve kültürel ikonları birbirleriyle mücadele ederken Madrid’deki amiral gemisi etkinlik, Spotify tarafından sunulan EA SPORTS FC 25 resmi müzikleri sanatçısı ve reggaeton efsanesi J Balvin‘in canlı performansıyla sona erdi.

EA SPORTS FC Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Shepherd, “Küresel stüdyo ekiplerimizle ve Rush ile şimdiye kadarki en sosyal deneyimimiz de dahil olmak üzere FC 25 ile futbolun yeni tarifinin bir sonraki bölümünü sunma konusundaki tüm çabayla gurur duyuyorum. Oyuncular daha önce hiç yaşamadıkları bir rekabet deneyiminin yanı sıra FC IQ ile taktik, strateji ve özgünlüğün tamamen elden geçirildiğini görecekler. Bunun yanı sıra bir futbol oyununda ilk kez, EA SPORTS FC 25’te erkek ve kadın futbolu arasında oyun modu eşitliği elde etmemizi sağlayan otantik bir Kariyer deneyimi ile kadın futbolunu sahaya davet ediyoruz.” diyerek görüşlerini belirtti.

Rush ile Birlikte Oynamanın ve Kazanmanın Yepyeni Bir Yolu

EA SPORTS FC 25’te Ultimate Team, Clubs, Kick-Off ve Kariyer Moduna entegre edilen Rush, 11’e 11 müsabakaların aynı oyun kontrollerini ve gerçek futbol mekaniklerini kullanan, yepyeni bir 5’e 5 deneyimi. Oyuncular dörder kişilik gruplar halinde arkadaşlarıyla ve yapay zeka kontrollü bir kaleciyle birlikte sahaya çıkarak çeşitli oyun türlerinde yeteneklerini test edebilirler. Menajerlik Kariyerinde tek oyunculu, hızlı tempolu bir deneyim sunan Rush’ta oyuncular, yeni 5’e 5 turnuvalarla sezon boyunca Gençlik Akademisi gelişimlerinin kontrolünü ellerine alacaklar.

FC IQ, Dünya Oyunlarını Bir Üst Seviyeye Taşıyor

FC IQ, her 11’e 11 maçta daha fazla stratejik kontrol, daha akıllı takım arkadaşları, bireysel Oyuncu Rolleri ve daha özgün kolektif hareket sunmak için oyunun taktik temellerini elden geçiriyor. Futbolun en iyi takımlarından bazılarının gerçek dünya verileriyle desteklenen yeni bir yapay zeka modeli olan FC IQ, yepyeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncuların sahada nasıl düşüneceğini ve davranacağını etkiliyor. Takım taktikleri ve daha gerçekçi kolektif hareket, sahanın her iki ucundaki pozisyon almayı modernleştirerek her takımın oynama şeklini değiştiriyor ve maçtan maça daha fazla çeşitlilik sunuyor.

FC IQ özelliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.