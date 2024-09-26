Assassin’s Creed: Shadows ertelendi

Geçtiğimiz gün Assassin’s Creed: Shadows’un Tokyo Game Show 2024’ten çekildiği ve basın önizlemelerini iptal ettiği haberleri geldi. Ubisoft Japan resmi Twitter hesabının paylaşımına göre “çeşitli koşullar” sebebiyle Tokyo Game Show katılımı iptal edildi.

Ardından Assassin’s Creed resmi hesabı tarafından yapılan açıklama ve Ubisoft tarafından paylaşılan güncellemeye göre; Assassin’s Creed: Shadows resmi olarak 14 Şubat 2025 tarihine ertelendi. Bu defa yapılan açıklamalarda Star Wars Outlaws’dan çıkardıkları dersler ile oyuncu deneyimini geliştirmek ve oyunun temel özelliklerini ileriye taşımak istedikleri için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Ön siparişlerin de iade edileceğini belirten Ubisoft bu kararın oyuncu deneyimi açısından çok daha iyi sonuçlanacağını ifade etti.

Fransız oyun şirketi bu karar için oyunu bekleyen hayranlarından da özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi. Bunlara karşılık iyi haberler de veren şirket; Oyunun ilk günden Steam’e geleceğini söyledi. Tüm oyuncuların 14 Şubat’ta aynı anda oyunun keyfini çıkarabileceğini ve oyunu ön sipariş edenlere de ilk genişleme paketinin ücretsiz olarak verileceği söylendi.

İptal edilmeseydi basın önizlemelerinin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyordu ve oyunun çıkış tarihi olarak 12 Kasım 2024 duyurulmuştu. 30 Ekim 2024 tarihindeki Ubisoft H1 sonuçlarının açıklanması sırasında daha fazla ayrıntı öğrenmemiz bekleniyor.