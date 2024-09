Mike Morhaime’ın Blizzard’dan ayrılmasının sebebi Bobby Kotick mi?

Efsanevi oyun şirketi Blizzard’ın Kurucu Ortağı Mike Morhaime ve 2023 yılına kadar Activision Blizzard’da CEO olarak görev alan Bobby Kotick’in beraber birçok başarılı işe imza attığı bütün oyun severler tarafından bilinen bir gerçek. Peki bu gerçeğin ardında yatan derin sorunları kaçımız biliyor?

Blood, Sweat and Pixels ve Press Reset kitaplarının yazarı Jason Schreier‘in yeni kitabı Play Nice: The Rise and Fall of Blizzard Entertainment, Morhaime’nin neden istifa ettiğine dair yeni detaylar sunuyor ve Activision’ın Blizzard üzerindeki etkisinin şirketin yönünü nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Kitap, Kotick ve Morhaime’ın yaşadığı çatışmanın temelinde, iki yöneticinin şirkete yönelik çok farklı vizyonlarının olduğu belirtiyor. Bobby Kotick, Activision’ın CEO’su olarak, Blizzard’ın kârlılığını artırmak ve daha sık oyun çıkarmak isterken Kotick’in ticari başarıya odaklanan yaklaşımı, Morhaime’nin yaratıcı özgürlük ve oyuncu odaklı vizyonu ile çelişiyordu.

Titan kod adlı oyun bütün Blizzard hayranlarının aklının bir köşesinde hala duruyordur. Yıllarca süren geliştirme ve milyonlarca dolarlık yatırımlara rağmen iptal edilip daha sonra Overwatch‘a evrilen oyun Kotick ve Morhaime’ın arasının açılmasında büyük bir role sahip. Kotick’in bu başarısız projeden sonra Blizzard üzerinde daha fazla kontrol talep etmeye başlaması ve kendi elemanlarını işe almak istemesi Morheime’ı rahatsız etti.

2018’de Mike Morhaime, yıllarca süren mücadeleden sonra Blizzard’dan istifa etti. Morhaime, Blizzard’ın bağımsız yapısını korumak için mücadele ettiğini, ancak sonunda bu mücadelenin kendisini yorduğunu belirtti. Kotick’in mali odaklı liderliği, Blizzard’ın yaratıcı kültürünü baskı altına almış ve Morhaime için devam etmeyi zorlaştırmıştı. Morhaime’nin ayrılması ile beraber Blizzard artık daha çok kârlılığa odaklanan bir yapıya büründü ve bu da birçok hayranın tepkisine yol açtı.