League of Legends ve Linkin Park’ın şahane ortaklığı: Heavy is the Crown

Linkin Park‘ın yirmili yaşlardan tutun da ellilerine gelmiş insanlara kadar, geniş bir yaş grubu için çok fazla şey ifade ettiği malumunuz. Mutlu, sinirli veya üzüntülü olduğunuzda sizi harekete geçirecek bir Linkin Park şarkısı bulmanız on saniye sürmez. Kısaca, League of Legends rekabetçi oyuncular için ne ifade ediyorsa, Linkin Park’ın da müzikseverler üzerinde benzer bir etkisi olduğunu söylemek çok mümkün.

Riot Games ne mutlu ki 2024 League of Legends Dünya Şampiyonası şarkısı için ünlü grup Linkin Park ile iş birliği yapmış. Linkin Park’ın “From Zero” albümünde yer alacak olan “Heavy Is The Crown” adlı parça, Chester Bennington‘ın doldurulması zor yerini alan ve açık konuşmak gerekirse müstesna bir yetenek olduğunu şimdiden gösteren Emily Armstrong‘un sesinden oyun ve müzik severlerle buluştu.

Şarkının klibinde ise profesyonel League of Legends oyuncusu Lee “Faker” Sang-hyeok‘un krallığını koruma çabaları ele alınıyor ve 2023 yılında Dünya Şampiyonası’nı kazanan T1’ın galibiyetini kutlayarak LoL oyuncularının ruhunu temsil ediyor.

“Heavy Is The Crown”, Linkin Park’ın 1 numaralı single’ı The Emptiness Machine şarkısının arkasından geliyor. Bu şarkı aynı zamanda grubun yedi yıldır çıkardığı ilk yeni şarkı. Şarkı 80 milyondan fazla dinlenerek listelerin zirvesine yerleşti ve hemen ardından grup, 6 ayaktan oluşan bir arena turnesine çıkacağını duyurdu. 8. stüdyo albümleri olan “From Zero” 15 Kasım’da Warner Records tarafından yayınlanacak.

“Heavy Is The Crown” grup için oyun sektörüyle dev bir iş birliği anlamına da geliyor. “Bu şarkıyı dünya çapındaki League of Legends topluluğuyla buluşturmak için Riot Games ile iş birliği yapmak harika bir deneyim oldu,” diyor Linkin Park’ın üyesi Mike Shinoda. “Bu şarkı bizim için yeni bir dönemin simgesi. Oyuncuların ve hayranlarımızın bunu deneyimleyecek olması bizi çok heyecanlandırıyor!”

İş birliği ile ilgili Riot Games Müzik Lideri Maria Egan “Dünya Şampiyonası şarkısı, League of Legends oyuncularının her yıl büyük hevesle beklediği bir müzik olayı. Ayrıca dünya çapında da gıpta edilen bir müzik takvimi haline geldi,” diyor ve “Grup, heyecan verici yeni döneminin kapısını aralarken 2024 şarkısı için onlarla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz!” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Geçmiş yıllarda Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd ve NewJeans gibi dünyaca ünlü sanatçılarla yapılan iş birlikleri neticesinde League of Legends Dünya Şampiyonası şarkıları, dijital müzik platformlarında toplamda 10 milyardan fazla dinlendi. Geçtiğimiz yıl çıkan NewJeans’ın 2023 Dünya Şampiyonası şarkısı “GODS,” şarkılar tarihindeki en başarılı çıkış rekorunu kırarak dünya genelinde neredeyse 270 milyon dinlenmeye ulaştı ve müzik klibi League of Legends YouTube kanalında neredeyse 100 milyon kez izlendi.

Dokuz bölgeden gelen en iyi takımların dünya şampiyonu olma mücadelesi verdiği League of Legends Dünya Şampiyonası, 3 ay süren takvimiyle, her yıl farklı bölgelerde düzenleniyor ve dünyanın dört bir yanındaki profesyonel liglerden katılan takımların mücadelesine ev sahipliği yapıyor.