Elektrikli bisiklet devrimi

Bisikletler artık konforlu bir ulaşım aracı olarak daha yoğun kabul görüyor. Üstelik onları güç harcamadan da kullanabiliriz. İşte elektrikli bisikletler hakkında bilmek isteyebileceğiniz önemli detaylar.

Elon Musk otomobil dünyasına elektrikli motor devrimini kabul ettirdi. Şimdi sıra bisikletlerde. Bisiklet, bir dönem popülaritesini yitirse de sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğu anlaşıldıktan sonra bisiklete olan talep yeniden yükselmeye başladı. Eskiden bebek bisikleti veya kız çocuk oyuncakları gibi sadece çocuklar için bir oyun/eğlence aracı olarak görülen bisikletleri bugün artık yetişkinler de yoğun olarak kullanıyor. Ve hatta işine bisikle tile gidip gelmeyi tercih eden yetişkinlerin sayısı da hızla artıyor.

Bisiklet tercih ederken, artık elektrikli bisikletlerin de öne çıktığına da şahit oluyoruz. Elektrikli bisikletler, isterseniz hiç pedal çevirmeden sizi onlarca kilometre boyunca taşıyabilirken, isterseniz yorulduğunuz anlarda pedaldaki yükünüzü alıp daha kolay pedal çevirmenize de destek olabiliyor. Bir yokuşu bisikletle tırmanırken, yokuş tırmandığınızı hissetmeden kolayca yol alabiliyorsunuz. Üstelik artık çocuklar da bisiklet istediklerinde, elektrikli olması için diretiyorlar. Çocuklar için bisiklet alırken, ayrıca güvenlik ekipmalarına da büyük önem göstermeniz gerektiğini unutmayın çünkü yetişkinler bisikleti çoğu zaman keyif için ya da alışverişe gidip gelmek için ve özenle kullanırken çocukların hız yapmak/yarışmak gibi tehlikeli sürüş biçimlerine yöneldiklerini unutmayın. Dolayısıyla kask ve dizlikler dışında, çocuk elbiseleri arasında, çocukların düştüğünde yaralanmalarını zorlaştıracak, bedenlerini koruyacak kıyafetler de seçmeniz gerekebilir.

Elektrikli bisiklet satın almak isteyenler için, birkaç önemli kıstası göz önünde bulundurmak önemli. Bisikletinizi hangi sıklıkla ve ne kadar uzun mesafelerde kullanmayı düşünüyorsunuz? Eğer sadece semt içinde, ev-çarşı arasında, günde birkaç kilometre git gel yapacaksanız, maksimum menzili 30 km olan, tek şarjla 30 km giden bisikletler işinizi görecektir. Ancak bisikletle uzun mesafe yolculuklarına çıkmayı planlıyorsunuz, 30-40-50 km uzaktaki işinize bisikletle gidip gelmeye niyetliyseniz, 90-100 km menzili olan modelleri düşünmenizi öneririz. Bisikletler, menzili tükettikten sonra, boşalan pillerini şarj etmek konusunda da 4-8 saat arası zaman isteyebiliyorlar. Bu zamanı da göz önünde bulundurarak menzil hesabınızı yapmalısınız.

Elbette bisiklet seçerken, Türkiye’de yedek servisi, yedek parçası bulunan, pillerin ömrü bitince yenisini alabileceğiniz markaları tercih etmenizi de öneriyoruz. Aksi halde, pil ömrü bittiğinde değerli bisikletinizi kullanabilmek için yurt dışından yüksek maliyetlerle pil getirmek keyfinizi kaçırabilir. Ya da bir sorun yaşadığınızda yetkili servis bulamamak, çok can sıkıcı olacaktır.

Tabi, elektrikli bisiklet de kullansanız, güvenlik önlemlerinizi mutlaka almalısınız. Bisiklet kaskı, eldiven, dizlikleriniz gibi sizi düşmeye karşı koruyacak tüm önlemleri tam olarak edinmeden lütfen bisikletle yola çıkmayın.

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