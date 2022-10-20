Otomobil severler simülasyonlara karşı koyamıyor

Video oyun dünyasındaki büyük gelişmeler, otomobil ve kamyon simülasyonlarına olan ilgiyi arttırdı ve milyonlarca insan simülasyonların başında direksiyon kullanmaya başladı.

Şehirler, ülkeler ve hatta kıtalar arasında tır şoförlüğü yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Ya da hayallerinizdeki spor otomobilin direksiyonu başına geçerek uzun yollar kat edeceğinizi?

Video oyun dünyası çok uzun zamandır bu imkanı oyun severlere sunuyordu. Ancak video oyunlarındaki fotogerçekçiliğin zirveye çıktığı son birkaç yıldır bu oyunlara olan büyük ilgi muazzam bir seviyeye ulaştı.

Artık milyonlarca insan Avrupa’nın, Amerika’nın, Asya’nın ve hatta Anadolu’nun şehirleri arasındaki gerçekçi haritalarda, gerçek dünyadan görüntüler ve harita bilgileri alınarak hazırlanmış 3 boyutlu sanal haritalarda tır şoförlüğü yapıyor. Mal alıyor, yükleme yapıyor, ağırlığını ve hızını kontrol ederek yakıt tüketimini hesap ederek rota hesaplıyor ve şehirler arası yollardaki eşsiz manzaraların eşliğinde, saatlerce ve bazen günlerce direksiyon sallıyorlar.

Otomobil simülasyonları aslında video oyun dünyasında yeni değiller. 80’li yıllarda piyasaya çıkan Test Drive oyunu ile spor arabaların hızlanma ve direksiyon hakimiyeti gibi konular, o dönemin bilgisayarlarının kaldırabileceği ölçüde oyunlaştırılmıştı. Elbette oyunların henüz küçük çocuklara hitap ettiği 80’li yıllardan bu yana video oyun teknolojileri çok gelişti ve artık araç sürme simülasyonları, gerçeği hiç aratmayacak bir detaycılığa sahipler.

Çamurlu topraklarda bata çıka arazi aracı sürmek

Euro Truck Simulator ya da Spintires: Mudrunner gibi simülasyonlar, dev kamyonları kullanmak isteyen sürücülere çok gerçekçi bir deneyim sunuyor. BeamNG.drive gibi otomobil simülasyonları, seçtiğiniz otomobillerle uzun yollara çıkmanıza imkan veriyor.

Ancak elbette bu oyunları deneyimlemek için, güçlü bir oyun konsolu veya oyun bilgisayarına, bir direksiyon ve pedal setine ihtiyaç duyacaksınız. Aksi halde simülasyonun gerçekçiliği ortadan kalkacak ve sadece oyun oynamış olacaksınız.

Ayrıca simülasyonun daha gerçekçi görünebilmesi için geniş ekranlı, güçlü bir televizyon ekranına da ihtiyacınız olacağını unutmamalısınız.

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