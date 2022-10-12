Sony INZONE H7 İncelemesi

Sony’nin PlayStation için ürettiği kulaklıklar uzun süredir hayatımızda. Fiyat performans oranları oldukça makul olan bu ürünlerin pek çok oyuncunun beklentisini karşılayabildiği de malumunuz. Diğer taraftan Sony kendisinden pek de beklenmeyen bir hamle yapmaktan da geri durmadı. Inzone serisi PS5 için olduğu kadar PC kullanımına da odaklı, oyunlarda yüksek performans gereksinimine göre yapılandırılmış bir ürün ailesi ve bu sayfadaki konuğumuz da serinin ortanca çocuğu diyebileceğimiz, kablosuz bir oyuncu kulaklığı olan Inzone H7.

Fark ettiyseniz arka arkaya “oyuncu kulaklığı” tabirini kullandım. Evet, Sony Inzone H7 üst seviye, premium bir kulaklık arayanlara hitap ediyor ancak onu mesela bir XM5 ile kıyaslama hatasına da düşmemek gerekiyor. Her ne kadar yüksek bedelinin getirisi olarak müzik performansının da yüksek olmasını bekliyor olsak da, H7 oyuncuların ihtiyaçlarına göre tanımlanmış bir ürün.

Tasarımdan başlarsak, Sony oldukça minimal, göz yormayan, yuvarlak hatlı bir tasarım tercih etmiş bu seride. Kardeşleri H3 ve H9’un çizgisini yansıtan kulaklık aslında epey irice olsa da siz kulağınıza takana kadar hiç de öyle durmuyor. 325 gramlık ağırlığı onu “ortanın hafifi” sınıfına sokmuş, pürüzlü plastikten gövdesinin yarattığı kaliteli hissiyat da premium bir ürüne yakışır kalitede.

Bu arada XM serisinden keyifli alıntılara rastlamak da mümkün. Mesela baş köprüsünün ayar kısmı, tıpkı Sony’nin müzik odaklı üst seviye ürünleri gibi tok geçişlere sahip. Başınıza kolayca oturuyor ve uzun kullanımlarda bile oldukça konforlu. Ayrıca sürücülerin 90 derece dönebilmesi sayesinde kulaklığı boynunuza asıp kısa molalar verebiliyorsunuz. Tabii odak oyun olduğundan kulaklığın bu molaları algılama ve mesela müziğe ara vermek gibi bir yeteneği yok.

Teknik kısma da bağlantı seçenekleriyle girmek gerekiyor. H7 kablosuz bir kulaklık ve hem 2.4Ghz hem de Bluetooth 5.0 üzerinden cihazlara bağlanıyor, üstelik bunu aynı anda (iki ayrı cihazda) yapabiliyor. H7 ile beraber gelen 2.4Ghz adaptörü pek de küçük sayılmaz.

Herhangi bir RGB aydınlatması olmayan (H9’un aksine) Inzone H7’de bulunan oldukça rahat, naylon kulak yastıkları (H9’da bu yastıklar deri) 40mm neodimyum sürücüler tarafından destekleniyor. Neden 50mm veya 53mm sürücüler kullanılmamış diyebilirsiniz ancak Sony bu ürünlerde kullandığı diyafram kalitesi konusunda oldukça iddialı. Üst kısımda bulunan deri baş desteği de oldukça rahat. Yani, ergonomi alanında hiçbir problem yok ve bu durum, kulaklığın düğmelerinin ergonomisi için de geçerli. Sol tarafta sadece ses tekerleği bulunurken, sağ kulaklığın altında güç, Bluetooth eşleşme ve sohbet/oyun ses dengesini ayarlayabileceğiniz düğmeler var. Hepsinin de yeri net, birine basacağım diye eliniz diğerine gitmiyor.

Teknik tarafa devam edersek, arkası kapalı olan sürücülerin frekans cevabı 5Hz-20Khz arasında. Oyun söz konusu olduğunda sektör standardı diyebiliriz. Discord onaylı ECM boom mikrofonun 100Hz-8Khz frekans cevabı var ve her ne kadar mikrofon sökülemese de kullanmadığınız zamanlarda yukarı kaldırmanız mute moduna alınması için yeterli oluyor. Burada yazılımsal bir sesli uyarı yerine duymanın oldukça rahat olduğu mekanik bir “çıt” sesi size mikrofonu devreye sokup devreden çıkardığınızı hatırlatıyor. Peki mikrofonun ses kalitesi nasıl, biz oldukça memnun kaldık. Beklentiniz ne seviyede bilmiyorum (özellikle bu kadar bütçe ayırdıktan sonra) ama mikrofon profesyonel seviyede bir iletişim için bile son derece başarılı Tabii yayıncıysanız, sizi tatmin etmeyebilir.

Burada H7’yi H9’dan ayıran en büyük farka değinmek gerekiyor. 40mm sürücüler pasif bir ses izolasyonuna sahip, yani aktif gürültü engelleme özelliği H7’de bulunmuyor. Buna rağmen yalıtımın yeterince başarılı olduğunu, arkası kapalı sürücü tasarımının ve konforlu kulak yastıklarının da buna olanak sağladığını belirtelim. Bu kadar iri bir kulaklığı alıp toplu taşımaya biner misiniz bilmiyorum ama eğer bunu yaparsanız, kalabalık sizin çılgınlar gibi Sabaton dinlediğinizi duyacak diye korkmanız gerekmiyor. İzolasyon fena değil.

Peki oyunlardaki performans nasıl? PS5’ten başlarsak eğer, Tempest Audio ile tam uyum içerisindeki Inzone H7’nin size konum doğruluğundan oyunun atmosferine kadar oldukça geniş bir çerçevede, şahane bir deneyim yaşatacağını söyleyebilirim. PC’de de dilerseniz Inzone Hub’ın 360 Spatial Sound’unu, dilerseniz de Windows Sonic’i kullanabilirsiniz. Ben kendi adıma Sonic’in oyun performansını 360 Spatial Sound’u aktifleştirdiğim anlardan daha başarılı buldum, tercih elbette size ait ama Sony için bu tarafta ciddi bir gelişim potansiyeli gözüküyor. Henüz limitler zorlanamamış. Söylemeye gerek yok ama ürün Xbox’ta çalışmıyor, haliyle.

Müzikler konusunda ise ortalama, çinko karbon bir oyuncu yaşadığı deneyimden son derece memnun kalacaktır. Flat ayarlarda ses son derece net, vokal belirgin, yüksek frekanslarda da verim yüksek. Elbette arkası kapalı bir tasarım olduğundan sahnesi (soundstage) geniş sayılmaz. Inzone Hub’ın beraberinde gelen Yüksek Bas ve Müzik/Video ayarları ise muhteşem sayılmaz, kendi zevkinize göre ince ayarlar yaparak daha başarılı bir performans alabilirsiniz. Bas performansını da oldukça başarılı buldum ürünün. Bir Skullcandy beklemeyin tabii. Crusher gibi kulağınıza tekme tokat girişmiyor H7, kendi şıklığı içinde, tahmin edilebilir bir zarafeti var ama genel geçer ses performansı açısından zaman zaman tutarsızlaşabildiğini de söylemem gerek. Netice olarak, odyofiller hariç herkesin müzik performansından keyif alacağını düşünüyorum.

Biraz da diğer detaylara geçelim. Ürünün Bluetooth 5.0 performansı yeterli olsa da oyunlarda gecikmesiz bağlantı için 2.4Ghz bağlantıyı kullanmak isteyeceksiniz. 10 metre olarak verilen kablosuz bağlantı menzili araya duvarlar girdiğinde 5-6 metre civarına düşüyor. Bence yeterli, kedilere mama verip dönerken müzikten mahrum kalmadım, haliyle şikayet edebileceğim bir şey yok. Ayrıca ürünün batarya ömrü de takdire şayan. 40 saate kadar ulaşabilen pil dayanımına benim gibi sürekli yüksek seste müzik dinleyen birisi bile oldukça yaklaşmayı başardı (28 saat). Bu, ürünün en büyük artılarından birisi bana göre. Üstelik 10 dakikalık hızlı şarjla 60dk kullanılabilen ürünü kablo takılıyken ve şarj edilirken de kullanmaya devam etmek mümkün.

Inzone Hub uygulaması nedense eleştiriler almış, ben son derece kullanışlı buldum. Aradığım her şeye tek ekranda ulaşıp istediğim tüm ayarları kolayca yapabildim neticede. Sohbet / oyun dengesi gibi kritik ayarlar için buraya bakmanız bile gerekmiyor zaten.

Gelelim son sözlere.

Bu ürünün bana göre iki çok önemli problemi mevcut. Birincisi ürünün suçu değil ama cidden pahalı bir ürün, benzer performansı sergileyen neredeyse tüm rakiplerinden daha pahalı. İkincisi ise H9 ile arasında ciddi bir fiyat farkı olmaması. H7’ye para ayırabilen herkesin aklını çelecektir muhteşem H9 modeli ki bu da H7’yi birazcık zor bir durumda bırakıyor.

Inzone H9 pek çoğunuz için daha çekici gelebilir ancak H7’nin vadettiği kaliteyi yaşatabilen, sizi mutlu edecek bir kulaklık olduğunu da belirtmem gerek. Ürünün fiyatı ise kampanyasız olarak 5600 TL.

Kürşat Zaman

PUAN: 80

+Son derece kaliteli malzeme ve işçilik kalitesi. Rahat ve hafif. Oyun performansı çok başarılı. Uzun pil dayanımı.

-Rakiplerinden daha pahalı. H9 ile arasında fiyat farkı az, bu onu tercihlerde geri düşürebilir. Mikrofonu çıkartılamıyor.