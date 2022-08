For Honor yaşıyor! (Medjay kahramanı yolda)

Warrior’s Den canlı yayını sırasında Ubisoft, For Honor’ın yeni kahramanı Medjay‘ın 28 Temmuz’da oyuna ekleneceğini duyurdu. 6. yıl 2. sezonun başında Bolthorn, halkını kurtarmak için çalınan eserlerin gücünü kullandı ancak farkında olmadan Heathmoor’u lanetledi. Firavunların son torunu Neferkha, laneti hemen kaldırmak için uzak diyarlardan geliyor. Medjay Kahramanı, kadroya katılan ilk Mısırlı kahraman ve geçen yılki Korsan Kahraman’ın ardından fraksiyona eklenen ikinci Outlander kahramanı olacak.

Outlander olarak Medjay, çalınan eserlerin izini sürmek ve güçlerini ortadan kaldırmak için uzak çöllerden Heathmoor’a geldi. Medjay’lar çok yönlü savaşçılardır ve yelpaze şeklindeki balta ve çift elli balta ile donatılmış ikisi bir arada dövüş stiline sahiptirler. Medjay’lar, boyun eğmez güçlü kahramanlar olduğundan, herhangi bir duruma uyum sağlayabilmek için bu silahları ellerinde tutarlar. Fan Axe yani yelpaze baltası geniş menzilli bir silah olduğundan grup dövüşleri için uygundur. İkili baltalar ise Medjay’a bire bir dövüşte avantaj sağlar.

28 Temmuz’dan itibaren oyuncular; yeni kahraman, özel bir süsleme, bir elit kıyafet, yedi günlük Şampiyon Statüsü ve üç Scavenger sandığı içeren bir paketin parçası olarak yeni Medjay Kahramanı’nı 7,99 € karşılığında birinci taraf mağazalardan satın alabilecekler. Oyuncular ayrıca 11 Ağustos’ta oyun içi 15.000 Steel karşılığında kahramanı açabilirler.

Kahramanın çıkışına denk gelen zaman yani 28 Temmuz’dan itibaren For Honor’u PS4, PS5 ve PC’de oynaması bir hafta ücretsiz olacak. Ücretsiz hafta boyunca oyuncular, For Honor Standart Sürüm’ü tam erişimle oynayabilecekler ve ücretsiz sürenin ardından savaşmaya devam etmek isteyenler, satın aldıklarında ilerlemelerini ve kahramanlarını tam oyuna aktarabilecekler. Ayrıca 28 Temmuz’da For Honor, oyuncuların ve yeni davet edilen oyuncuların arkadaşlarını savaşa davet ettikleri için ödüller kazanabilecekleri Arkadaş Tavsiyesi Programı’nı geri getiriyor.