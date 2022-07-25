SteelSeries’den yaz dönemi için oyunculara yeni ekipmanlar!

Oyun sektörü, eğlence dünyasında önemli bir yere sahip olan sektörlerin başında geliyor. Oyun ekosisteminde meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle oyuncu sayısında önemli oranda artış yaşanıyor. Günümüzde birçok oyun tutkunu boş zamanlarını ve yaz tatillerini oyun oynayarak değerlendiriyor.

Yaz tatili, oyun deneyimini üst düzeyde yaşamak isteyen oyuncuların değerlendirebileceği günlerin başında geliyor. Böylece oyun tutkunları kişisel yetkinliklerini kullanarak oyun performanslarını geliştirebiliyorlar. Fakat oyun performanslarının geliştirilmesinde yalnızca kişisel yetkinlikler yeterli olmuyor. Oyuncu ekipmanlarının kalitesi oyuncunun oyun deneyimini ve performansını önemli ölçüde etkiliyor. SteelSeries Ülke Müdürü İlkay Tepe, yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyen oyunculara 4 ekipman önerisinde bulundu.

Aerox 5

Oyun esnasında kullanılan oyuncu faresinin hız ve hassasiyet özellikleri oyuncunun performansını etkileyen etmenlerin başında geliyor. Yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen oyun tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik ekipmanları tercih etmeleri önem taşıyor.

Aerox 5 Wireless oyuncu faresi, Aerox ailesinin yeni üyeleri arasında yer alıyor. 74 gram ultra hafif tasarımı sayesinde hız ve hassasiyet gerektiren oyunlarda oyuncuların performansını destekliyor. Ergonomik tutuş özelliğiyle beraber oyuncuların yaz tatili boyunca kesintisiz ve üst düzey oyun deneyimi elde etmelerini sağlıyor. SteelSeries Aerox 5 Wireless oyuncu faresi AquaBarrier™ teknolojisiyle beraber su, toz ve kire karşı koruma sağlarken, oyunculara uzun ömürlü kullanım avantajı sunuyor!

QCK XXL Oyuncu Mouse Pad!

Oyuncu ekipmanlarının kaliteli malzemelerden oluşması keyifli bir yaz tatili geçirmeyi destekliyor. Oyun dolu bir yaz tatili geçirmek için oyuncu faresinin kalitesi kadar mouse padlerin de kalitesi önem taşıyor. Mouse padler, oyuncuların rahat ve hızlı oyun deneyimi elde etmelerini destekliyor.

SteelSeries Qck XXL Oyuncu Mouse Pad, dayanıklı ve kaymaz kauçuk taban özelliği sayesinde rekabetçi oyunlar için istenmeyen hareketlerken, daha sağlam bir zemin sağlıyor. Rekabet ortamından dolayı yaşanabilecek olası kirlenmelere karşı kolay temizlik avantajı sunuyor. Son 15 yıldır espor yıldızları tarafından kullanılan SteelSeries QCK, yaz tatili boyunca oyun deneyimini en üst düzeyde tutmaya yardımcı oluyor!

Apex Pro Mini Klavye!

Eğlenceli ve oyun dolu bir yaz tatili geçirilmesini sağlayan en önemli oyuncu ekipmanlarının başında şüphesiz oyuncu klavyeleri geliyor. SteelSeries oyuncu ekipmanlarının en yeni üyeleri arasında Apex Pro Mini oyuncu klavyeleri bulunuyor. Apex Pro Mini yüzde 60 kompakt tasarımı, dünyanın en hızlı ve ayarlanabilir anahtarları ile profesyonel bir oyun deneyimi sağlıyor.

Boyut avantajı sayesinde rahat taşıma imkânı sunan yeni modeliyle beraber yaz tatilini evde geçirmeyen oyun tutkunları, oyun deneyimini mekân fark etmeksizin sürdürebilir. OmniPoint 2.0 faktörüyle, 11 kat daha hızlı tepkime süresi ve 10 kat daha hızlı çalıştırma sahip olan Apex serisi aynı zamanda standart mekanik anahtarlara göre 2 kat daha fazla dayanıklıdır!





Arctis Nova Pro Kulaklık

Oyun zevkini artırmak ve galibiyet elde etmek için oyun içi seslere hakim olmak en büyük gereksinimlerin başında geliyor. Oyuncu kulaklıkları rakip oyuncunun tespitinin yapılabilmesinin yanı sıra oyuncuların ekip arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmasını sağlar. Böylece hem galibiyet hem de eğlence kaçınılmaz olur.

Odyofil dinleme odalarından ilham alınarak tasarlanan SteelSeries Arctis Nova Pro kulaklık, Sonar Ses Yazılım Paketi ve yapay zeka desteği sayesinde oyunseverlere gün boyu kullanım sunuyor. Oyunseverler ergonomik yapısı ve geliştirilmiş yapısı sayesinde yaz tatili boyunca oyun deneyimine ulaşıyor!