Logitech G Pro X Superlight pembiş renk seçeneğiyle satışta!

Kaliteyi ve yapısal bütünlüğü bir arada sunan Logitech Pro X Superlight, tüm dikkatleri üzerine çeken pembe rengiyle sınırlı sayıda olmak üzere Vatan Bilgisayar’da satışa çıktı.

Oyun deneyimini en üst seviyeye taşımak için tasarlanan Pro X Superlight, dünyanın en iyi e-spor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Sıfır takılma fonksiyonu, ultra hafifliği ve gelişmiş hassasiyet özellikleri sayesinde oyun tutkunlarının beğenisini toplayan ürün, siyah ve beyaz renk seçeneklerinden sonra şimdi de pembe rengiyle satışa sunuldu. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen ürün, sınırlı sayıda olmak üzere Vatan Bilgisayar mağazalarından ve internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Yenilikçi ve profesyonel sınıf kablosuz teknolojisi LIGHTSPEED ile yüksek hassasiyet sağlayan ürün, oyunseverlerin konforunu artırıyor.

70 saate kadar pil ömrü

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, oyunculara 70 saate kadar pil ömrü sunarken, hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti özellikleriyle kullanıcılara eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Logitech G’nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle gelen Superlight, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor. Superlight, sadece 63 gram ağırlığıyla da dikkat çekiyor.