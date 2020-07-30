Fortnite x Avengers betası geliyor.

Fortnite’ın yeni güncellemesiyle beta sürümünde Marvel’dan Avengers ile bir ortaklık geliyor. Bu ortaklıkla oyuncular özel ödüller kazanabilecek.

Dünkü War Table yayınında duyurulduğuna göre beta sürümünü bitirenler bir Hulk Smasher kazması kazanacak. Bunun yanı sıra oyuncular Iron Man’in Hulkbuster zırhının eldivenlerini de kazanabilecek. Bu ödüller ise sadece PS4 ve Xbox One kullanıcıları için.

Eğer bir oyun konsolunuz varsa ve beta ödüllerini kazanmak istiyorsanız Avengers beta sürümü hakkındaki genel bilgiler şöyle: