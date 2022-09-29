Geliştirilmiş HyperX Cloud Stinger 2 piyasada!

HyperX, HP Inc. şirketinin oyun çevre birimleri ekibi, ve oyun ve e-spor alanında marka lideri olan HyperX, bugün PC oyuncuları için geliştirilmiş HyperX Cloud Stinger 2 oyun kulaklığının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yumuşak hafızalı köpük ve birinci sınıf deri ile HyperX’e özgü konfor ve dayanıklılık sunan yeni Cloud Stinger 2, gelişmiş 3D ses uzamsallaştırma ve yerelleştirme doğruluğu için DTS® Kulaklık:X® Uzamsal Ses1 içerir. Genel performanstan ödün vermeden ağırlığı en aza indiren Cloud Stinger 2, uzun oyun seansları ve arkadaşlarınızla sohbet etmek için ideal olan etkileyici sesi, hafiflik ve konforla birlikte sunuyor.

HyperX EMEA İşletme Müdürü Bianca Walter, “Popüler Stinger kulaklık serimize yeni ve geliştirilmiş bir ekleme yaparak Cloud Stinger 2 ile ürün yelpazemizi genişletmekten heyecan duyuyoruz,” dedi. “Hem işlev hem de konfor için etkileyici özelliklerle dolu, kaliteli bir kulaklık seçeneği sunan Cloud Stinger 2, öncülerinin hafiflik, kalite ve konforuna sadık kalıyor. Cloud Stinger 2, artık daha yoğun oyun içi deneyimi sunabilmek adına, gelişmiş DTS Headphone:X ses özelliğine sahip.”

Cloud Stinger 2, orjinal HyperX Cloud Stinger’ın temellerini korurken, bunları daha da geniş bir oyuncu yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Ağırlığı 300 gramın altında olan kulaklık, mükemmel ses ve hafiflik ile kaliteli bir kullanıcı deneyimi için tasarlanmıştır. Daha net ses sağlamak için büyük 50 mm sürücüler kullanır ve molalar sırasında boyun çevresinde rahat taşımak için 90 derece dönebilen kulaklık başlıklarına sahiptir. Ayrıca kulaklıkta bulunan kolay erişilebilen ses kontrolleri ve gürültü önleyici esnek mikrofon gibi özellikler kullanıcıları düşünerek tasarlanmıştır.

HyperX Cloud Stinger 2 Oyuncu Kulaklığı Özellikleri:

Parça Numarası 519T1AA

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm

Form Faktörü: Kulak üstü, çevresel, arkası kapalı

Frekans tepkisi: 10 Hz – 28 kHz

Empedans: 32 Ω

Hassasiyet: 1 kHz’de 97,5 dBSPL/mW

T.H.D.: ≤ 2%

Çerçeve Tipi: Plastik

Kulak Pedleri: Hafızalı köpük ve birinci sınıf deri



Mikrofon

Element: Elektret kondansatörlü mikrofon

Polar desen: Çift yönlü, gürültü önleyici

Frekans tepkisi: 100 Hz – 15,6 kHz

Hassasiyet: -40,5 dBV (1 kHz’de 1 V/Pa)

Bağlantı ve Özellikleri

Ses bağlantısı: Kablolu 3,5 mm (4 kutuplu CTIA)

Sanal surround ses dahildir: DTS Kulaklık:X

Ses kontrolleri: Yerleşik ses kontrolleri

Fiziksel Özellikler

Ağırlık: 275gr

Kablo uzunlukları ve tipleri: 2m kulaklık kablosu, 15cm PC splitter kablosu