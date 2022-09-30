Acer’ın ödüllü Rocket League turnuvası başlıyor!

Acer, Rocket League tutkunları için EMEA Predator League 2022 E-spor turnuvasını başlatıyor.

Acer, Predator League kapsamında, kazananların toplamda 90 bin euro nakit ve Acer marka cihazlar ile ödüllendireceği, online bir Rocket League turnuvasını hayata geçiriyor. Beceri düzeyleri ne olursa olsun amatör ya da profesyonel herkese açık olan turnuva, Ulusal Elemelerden 20 Kasım‘daki Uluslararası EMEA Finallerine kadar üç aşamalı olarak bugün 15 ülkede birden başlıyor.

Firma yaptığı açıklamayla E-spora olan bağlılığını bir sonraki seviyeye taşıyan bir adımla yeni bir oyun, daha fazla ülke ve daha büyük ödül havuzu ile güncellediği EMEA Predator League 2022‘yi duyurdu. Eylül’den Kasım’a kadar, takımlar, beceri seviyeleri ne olursa olsun, popüler 3’e 3 modunda yüksek güçlü atari tarzı futbol ve araç kargaşa oyunu “Rocket League”de rekabet edebilecekler.

Aksiyon dolu bir E-spor turnuvası ve harika ödüllerin yanı sıra, bu yılki Predator League, turnuvanın 15 yerel perakende ortağından özel promosyonlar ile çekilişlerden çeşitli sürpriz hediyelere kadar sunacağı eğlenceli ortamla katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Acer Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, “EMEA Predator League’in 2020’deki ilk sezonunun ardından ikinci sezonunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Dünya lideri oyun portföyümüzle, kendimizi her zaman yeniden keşfetmenin yollarını arıyoruz. EMEA Predator League 2022, E-spor’u Rocket League’de yarışan herkes için erişilebilir kılma taahhüdümüzün somut bir örneği. Bu turnuvanın takipçisi oyun tutkunlarını birbirinden özel hediyelerin ve perakende ortaklarımızın sunacağı promosyonların beklediğini de eklemek isterim” dedi.

Ulusal Elemelere şu ülkelerin takımları katılabilecek:

Avrupa: Benelüks (Belçika, Hollanda, Lüksemburg), DACH (Almanya, Avusturya, İsviçre), Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç), İspanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Macaristan, Birleşik Krallık (İngiltere)

Orta Doğu: Mısır, Bahreyn, Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan (KSA)

Afrika: Güney Afrika

Üç oyuncudan ikisinin ilgili ülkenin vatandaşı olması gerekir. Sanal sahadaki maçlar 3’e 3 oynanır.

İlk aşamada takımlar Ulusal Elemelerde yarışırlar. Ülke başına iki eleme turu söz konusudur. Her turdan en iyi iki takım Ulusal Finallere katılmaya hak kazanacak. Finallerin galibi, diğer ülkelerin kazananlarına karşı yarışacakları EMEA Uluslararası Finallerine katılacak. 13 Kasım Türkiye Ulusal Finali, 20 Kasım’da twitch.tv/PredatorGaming’de yapılacak büyük finalle birlikte özel bir ulusal twitch.tv kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Predator League kayıtları 26 Eylül’de başladı ve 21 Ekim 2022’ye kadar devam ediyor. Diğer tüm tarihler, bilgiler, yayın ve ayrıntılar için www.predatorleague.gg adresini ziyaret edebilirsiniz. KATIL. OYNA. KAZAN!