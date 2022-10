NEW STATE MOBILE’ın en yeni 4x4km haritası AKINTA, oyuncuların artık giriş yaparak deneyimlemesi için resmi olarak yayında. Fütürist bir Afrika yapısına sahip olan AKINTA ile birlikte Eylül güncellemesi, McLaren Automotive ile yeni bir iş birliği, NEW STATE Labs için bir uzatma süresi, yeni bir silah ve daha fazlasını sunuyor

Eylül güncellemesi ile oyuna eklenen ana özelliklerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz. Eylül güncellemesinin bütün yama notlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

AKINTA’da Geleceği Deneyimleyin: NEW STATE Labs’taki başarısının ve iyi geri bildirimlerin sonrasında AKINTA, NEW STATE MOBILE’da resmen yayında! AKINTA, 4x4km’lik bir harita olarak tasarlanmış ve yakın gelecekte, samimi bir Afrika ortamında bulunmaktadır. 64 oyuncu AKINTA’ya giriş yapabilir ve maç başına 15 dakikaya kadar sürecek aksiyonla dolu bir battle royale keyfine katılabilir. Oyuncular ayrıca haritanın ortasından geçecek yeni bir seyahat etme mekaniği olan maglev tramvayından da faydalanabilirler.

McLaren Automotive ile Tarzınızı Konuşturun: Yeni iş birliği McLaren Automotive ile devam ediyor. İngiliz supercar üreticisi, bir giysi, kask, sırt çantası, eldiven, şapka, spor ayakkabı, maske ve yama dahil olmak üzere oyuncuların elde edebileceği çeşitli kozmetik ürünleri NEW STATE MOBILE’a taşıyor. Ayrıca oyuncular görev hedefini tamamlamaları halinde McLaren 720S araç kozmetiğini alabilecekleri bir etkinliğe katılabilirler. Araç kaplama renkleri arasında Volkan Sarısı, Paris Mavisi, Kraliyet Moru, Ateş Pembesi, Siyah ve Beyaz bulunuyor.

NEW STATE Labs Deneylere Devam Ediyor: NEW STATE Labs’in süresi, oyuncuların Akinta: Bounty Royale modunu denemeye devam etmesi için uzatıldı. Eylül güncellemesi ile NEW STATE Labs, katılım için davetiye gerekmeksizin tüm oyuncuların deneyimlenmesi için açıktır.

7mm AK ALFA ile Tanışın: Eylül güncellemesi, yeni bir 7mm silah olan AK ALFA’yı tanıtıyor. AK ALFA, haritaya düşen silah olarak mevcut olacak ve dürbün, ön kabza ve şarjör gibi diğer eklentilerle değiştirilebilir.

NEW STATE MOBILE’ın Eylül güncellemesi Android ve iOS kullanıcıları için yayınlanmış durumda.