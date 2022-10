World War 3 açık betası yayında!

The 4 Winds Entertainment ve The Farm 51’ın çok oyunculu askeri nişancı oyunu World War 3’nin Açık Beta sürümü ücretsiz modele geçiş yaptı.

The 4 Winds Entertainment (T4W), ilk büyük çaplı oyunumuz World War 3’nin Açık Beta sürümünün şu an itibarıyla Türkiye’de ücretsiz olarak erişime açıldığını duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Steam üzerinden ücretsiz modele geçiş yaparak oyun severle buluşan Word War 3 Açık Beta sürümü, geliştirici ekip için büyük bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Türkiyeli oyun severler için özel olarak hazırlanan, World War 3 Kreatif Direktörü Kamil Bilczyński ve The 4 Winds Entertainment Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger’in özel mesajını izlemek için:

World War 3 Küresel çapta meydana gelen modern bir savaşı arka planına alan ve çevrimiçi çok oyunculu olarak o ynanan bir taktiksel FPS oyunudur. Oyunculara Varşova, Berlin ve Moskova gibi gerçek dünya şehirlerinde girecekleri heyecanlı taktiksel çarpışmalarda ekip ar kadaşlarıyla birlik olarak düşmanlarını alt etme fırsatı tanır.

The Farm 51; Get Even, World War 3, Chernobyl VR Project ve Chernobylite gibi projeleriyle biliniyor. 2005 yılında üç deneyimli oyun geliştiricisinin (Kamil Bilczyński, Robert Siejka ve Wojtek Pazdur) kurduğu şirket, zamanla 100’den fazla yetenekli çalışana sahip oldu ve büyümeye devam ederek PC, konsollar ve mobil cihazlar için oyunlar üretmeye devam ediyor.