Yeni nesil fantezi futbol oyunu: Fantazzie

Kullanıcıların her hafta kurdukları takımlardaki futbolcuların performanslarına göre puan toplaması esasına dayalı bir oyun olan Fantazzie’nin kurucu ortakları ve yatırımcıları arasında; Sporttz, NewGen Agency, WePlay Ventures, Maçkolik, Alpaslan Ensari, Turgay Ozaner, Tufan Deriner, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Acun Ilıcalı ve İsmail Oygur gibi önemli markalar ve isimler yer alıyor.

Tanıtım toplantısında söz alan Fantazzie Oyun Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Özgür Gündoğan, Fantazzie hakkında detaylı bilgi verdi:

“İstanbul Portföy öncülüğünde kurulan, spor ve medya alanlarında yatırımlar yapan Sporttz Spor Yatırımları AŞ’nin oyun sektörüne de girme kararı sonrası, sektördeki önemli yatırımcılarının da bu projeye kurucu olarak dahil olmasıyla birlikte 2022’nin ilk yarısında Fantazzie Oyun Teknolojileri AŞ hayata geçti. Oyun fikrimiz de tam bu noktada oluştu. Bir maç deneyimini yaşayan kesimler, maçın sadece sonucunu öğrenenden bütün hafta boyunca bu maçın heyecanını yaşayana kadar çok geniş bir yelpazede bulunuyorlar. Spor sektörünü genişletmek isteyen bizler, hem bu yelpazenin büyümesini hem de bu yelpazede yer alan kesimlerin mümkün olduğu kadar bu deneyimi daha yoğun hissetmelerini isteriz. Maç skoru öğrenmesinler, maçı da izlesinler, sonrasındaki programları da izlesinler, mümkünse maça gitsinler, forma alarak takımlarını desteklesinler, maç öncesi günlerde de maç haberleriyle ilgilenerek bu deneyimi çok daha yoğun yaşasınlar isteriz, sektörü ancak bu şekilde büyütebilir ve sürdürülebilir güçlü bir spor ekonomisi oluşturabiliriz. Fantezi futbol oyunu ile bu tecrübeyi geliştirerek, daha doğrusu tecrübenin önemli bir kısmını oyunlaştırarak, sporseverlerin maç tecrübesine daha çok kenetlenmelerini sağlayabiliriz. Bu oyunu oynayan sporseverler, hem oyuncuları hem de takımları daha yakından takip edecektir. Nihayetinde bu oyunda oyuncular futbol bilgilerini konuşturuyorlar, ne kadar bilgi o kadar başarı anlamına geliyor. Dolayısıyla, “başarılı bir fantezi futbol oyunu Türkiye’deki spor sektörüne de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” düşüncesiyle bu yola çıktık.

Oyunumuzu özellikle günümüzdeki ve yakın gelecekte oluşması muhtemel şartları göz önüne alarak tasarladık. Bir sezonu içeren bir oyun yerine sadece bir maç haftasında başlayan ve biten bir oyun olmasına özen gösterdik. Her Pazartesi yeniden başlayan, her Pazar ya da Pazartesi akşamı sonuçlanan bir fantezi futbol oyunu oluşturduk. İçerisine bu oyunu farklılaştıran ve oynayanların daha çok keyif almasını sağlayacak özellikler eklemeyi ihmal etmedik. Örneğin, klasik oyunlarda bir takım oluştururken, biz bir kullanıcının 3 takıma kadar oluşturabilmesini sağlıyoruz. Böylece sürprizli ya da alternatifli kadrolar kurmak isteyenler bunu rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra kadro mühendisliğinin daha ince yapılabilmesi için booster’lar oluşturduk, örneğin gol booster’ını bir futbolcuya eklediğinizde sadece gol puanlarını artıracak bir mekanizma oluşturduk. En çok dikkat ettiğimiz konulardan biri puanların canlı olarak akması ve sıralamaların dinamik olarak değişmesiydi. Takımınızın puanını maçlar oynanırken canlı olarak güncellendiğini görmek, sıralamadaki yerini canlı olarak takip etmek eminim ki oyunculara çok büyük keyif verecek. Sadece genel bir sıralamanın olduğu, yani tüm kullanıcıların tek bir listede sıralandığı bir ligin dışında ayrı ligler de oluşturuyoruz. Dostlarınızla ya da takipçilerinizle yarışacağınız bir Arkadaş Ligi, her hafta bir lig atlayacağınız (ya da düşeceğiniz) bir klasman ligi, toplu olarak puanlarınızla yarışacağınız bir Klanlar Ligi, ayrıca sadece aynı takıma gönül vermiş taraftarların yarışacağı bir Taraftar Ligimiz olacak. Tek bir takım kurarak tüm bu liglerde ayrı ayrı yarışmaya girmiş olacaksınız. Amacımız aynı oyuna farklı kullanım özellikleri ekleyerek geniş kitlelere ulaşmak. Maç günleri dışında hem eğlenceli vakit geçireceğiniz, hem de FanGold kazanma şansını yakalayacağınız bir Trivia oyunumuz olacak. Yüz binin üzerinde futbol sorusu ile sanırım şu anda dünya rekorunu kırmış durumda. Çarkıfelek ile her gün bir hediye kazanma şansı da oyun severlere sunulmuş olacak. Tüm bu özellikler bu haftadan itibaren Dünya Kupası arasına kadar eklenecek ve oyunun ilk versiyonu böylece tamamlanmış olacak. Tabii burada kalmayacağız, aslında bu başka bir lansman konusu olacak, tek maç üzerinden canlı olarak oynanacak bir canlı fantezi futbol oyunumuz da yakında hayata geçmiş olacak. Bu oyunu yurtdışı merkezli olarak çıkartıp global oyun piyasasına sokacağız.”

Maçkolik Ligi

Özgür Gündoğan’ın konuşmasının ardından söz alan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Alpaslan Ensari ve Maçkolik CEO’su Emre Uğurlu Fantazzie oyunun ana sponsorunun “Maçkolik” olacağını duyurdular. Uygulamanın içerisindeki ana oyun, bu haftadan itibaren “Maçkolik Ligi” adıyla oyun severlerin kullanımında olacak.



Üç Takım Kurma İmkânı

Oyun içindeki 100.000 soruluk Trivia oyunu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday Fantazzie’de futbolseverler soruları cevapladıkça Fangold kazanacaklar ve oyunun içerisinde takım mühendisliğine katkı sağlayacak boosterları kazandıkları Fangold’lar ile satın alabilecekler.

Aynı hafta üç takım birden kurma ve kurdukları takımların bütçelerini arttırma imkanı kullanıcıların kazanma şansını artıracak. Tüm yarışmacıları kurdukları takımlar arasından en çok puanı alan takımlarıyla sıralamalardaki yerlerini alacaklar. Aynı puanı alan kullanıcılar arasından da takımını erken kuran bir adım öne çıkacak.

Ek takım kurma ve bütçe arttırma booster’larının yanı sıra kullanıcılar, takımlarının fantezi puanlarını arttırmak için seçmiş oldukları oyunculara da booster’lar uygulayabilecek ve oyuncuların istatistik bazında kazandığı puanları katlayarak zirve yarışına ortak olabilecekler.

Her Hafta Eşit Kazanma Şansı

Sezon sonunda değil, her hafta kazanma şansı sunan oyunda her hafta bir Samsung xxx model telefon en çok puan kazanan kullanıcıya hediye edilecek. Sezon sonunda büyük ödül xxx olacak. Oyuncular sıralamada nerede olduklarını her an görebilecekler. Oyunda seviyeleri yükseldikçe ‘badge’ kazanacaklar. İlerleyen haftalarda oyunda yeni özellikler de açılacak.

Çok kısa zamanda Türkiye Süper Liginin ötesinde içerikleri de devreye sokmayı ve global pazarın önemli aktörleri arasında yer almayı planlayan Fantazzie, yabancı yatırımcılar için de fırsat sunuyor.

Fantazzie uygulamasını kullanıcılar App Store ve Google Play Store’dan indirebilir veya Fantazzie.com web sitesinden kayıt olarak oynayabilirler.