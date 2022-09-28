Tam boy klavyelere yeri olmayanlara: Logitech G915 TKL

Oyuncu klavyeleri içinde adeta yeni bir standart oluşturan şık ve ince tasarıma sahip olan ve sayısal tuş takımı bulunmayan G915 TKL, tek şarjla 135 gün kullanım imkanı sunuyor. Benzersiz özellikleriyle oyuncuların ihtiyaçlarına cevap veren ürün, 1 ms gecikme süresiyle dikkat çekiyor. Kolay erişilebilen tuş takımı ve ses tekerleği ile kolay kullanım imkanı tanıyan ürün, kablosuz klavye deneyiminde çıtayı yukarı taşıyor. Kompakt yapısıyla yoğunlukla mouse hareketlerine ihtiyaç duyan oyuncuların tercihi oluyor.

Yüzde 25 oranında daha hızlı tepki

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech tarafından geliştirilen G915 TKL, yüzde 25 oranında daha hızlı tepki ve daha iyi yazma deneyimi sunuyor. RGB aydınlatma seçeneği hariç kullanım gerçekleştirildiğinde uzun süreler kullanım olanağı sağlayan ürün, bu seçenek kullanıldığı zaman 40 saat boyunca kolaylıkla kullanılabiliyor. Hem özellikleri hem de tasarımıyla öne çıkan G915 TKL oyuncu klavyesi, sınıfının en iyisi 40 (RTD) pil ömrü, mekanik GL anahtarları, LIGHTSPEED teknolojisi ve Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğiyle oyunseverlere profesyonel bir oyun deneyimi sunuyor. Sayısal tuş takımına sahip olmayan klavye, daha küçük alanlara sığıyor ve kolayca başka bir yere taşınabiliyor.