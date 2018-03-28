Bilgi Üniversitesi Game Jam etkinliği sona erdi.

Oyun sektörü son yılların en hızlı yükselen pazarlarından birisi. İlk olarak endüstriyel olarak başlayan bu yükselme, geçen zaman içerisinde akademide de kendisine yer buldu. Ülkemizde de Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde dört yıllık lisans programı bulunan Dijital Oyun Tasarım bölümleri, yıl içerisinde birçok farklı etkinliğe imza atıyor. Bu etkinliklerden şüphesiz en çok dikkat çeken, tüm dünyada da farklı üniversite ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen Game Jam etkinlikleri oluyor.

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarım bölümü de Game Jam etkinliklerine ziyadesiyle önem veriyor. 23 – 25 Mart tarihleri arasında, Santral İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirdiği ve 40 saat süren 3. Game Jam etkinliğinde 80 kişiyi ağırladı. Sadece üniversite öğrenciler ile sınırlı kalmayan katılımcı listesinde, büyük bir kısmı Cosmos Yazılım Lisesinden gelen 19 liseli oyun geliştirmeye hevesli öğrenciyi de 40 saatlik maratonda ağırladı. 23 Mart Cuma akşamı başlayan etkinlikte geliştirilen oyunlar, 25 Mart Pazar günü saat 12:00 itibariyle Jürinin karşısına çıktı. Jüride Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Bölümü Öğretim Görevlilerinin yanı sıra Kinguin “Country Manager”ı Ayça Zaman da bulunuyordu.

Etkinlik esnasında sayıları farklı miktarlarda olan toplam 18 takım yarıştı. Yedi farklı başlıkta değerlendirilen oyunlar arasında, önce her başlıktaki en iyi yapım ödüllendirilirken, akabinde de toplam puanda ilk üçe giren takımlar belirlendi. 40 saat boyunca ekinlik alanında konaklayan katılımcılar etkinlikten yepyeni deneyimler elde ederek ayrıldılar.

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