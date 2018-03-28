Lenova’dan yeni Yoga 920

Lenovo’nun kategori öncüsü efsane Yoga serisinin son üyesi Yoga 920, şık tasarımı ve güçlü performansının yanı sıra yalnızca sesli komutlar kullanılarak da aktif hale getirilebiliyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider ve öncü teknoloji devi Lenovo, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük hayran kitlesine sahip çok sevilen Yoga serisi dizüstü bilgisayarların son üyesi Yoga 920 ile adından çok söz ettiriyor. Şık tasarıma, güçlü performansa ve yaklaşık 10,5 saate kadar kullanılabilen pil ömrüne sahip Yoga 920 sesli komutlarla kullanılabilme özelliği ile de çağın teknolojisini sunuyor.

Sadece konuşarak aktif hale getir

4 metre uzaklığa kadar ses komutlarını tanıyabilen Lenovo Yoga 920 ile yalnızca sesli komutlar kullanarak online alışveriş ve web’de arama yapabiliyor, e-posta gönderebiliyor, istediğiniz uygulamayı başlatabiliyor ve daha birçok özelliği yalnızca konuşarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Bekleme modundayken bile e-postaları indirmeye, şarkı çalmaya ve Skype aramaları almaya devam eden Yoga 920, sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadan etkili bir eğlence deneyimi sunuyor.

Rahat kullan

Yüksek performansı ve çarpıcı tasarımlarıyla bilinen Yoga serisinin en güçlüsü platin renkli Yoga 920’nin aktif kalemi sayesinde Windows programları rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca Yoga 920’nin saat kayışı menteşesi sayesinde ekranı, dilediğiniz şekilde döndürebiliyor. Her ortamda rahatlıkla kullanabilen Yoga 920 şıklığıyla da gerçek tasarım ve sözde stil arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Parmak izi okuyucusu ile şifre derdini unut

UHD çözünürlüğe sahip olan Yoga 920’nin parmak izi okuyucusu yardımıyla bilgisayarınızda rahatlıkla oturum açılabiliyor. Bilgisayarınızda güvenliğiniz için karmaşık şifreleme ihtiyacını ortadan kaldıran parmak izi okuyucusu sayesinde yalnızca parmak iziniz ile bilgisayarınızı yönetebilir, şifrelerinizi hatırlama derdinden kurtulabilirsiniz.

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