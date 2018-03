Razer Goliathus artık Razer Chroma destekli!

Razer Goliathus Chroma ile oyun deneyiminiz daha yukarıya taşıyın.

Oyuncular arasında lider yaşam tarzı markası olan Razer, bugün yaptığı bir duyuru ile firmanın en çok satılan yumuşak fare matı olan Goliathus’un 16.8 milyon kişiselleştirilebilir renk seçeneği ve ışıklandırma efekti edinen versiyonu Razer Goliathus Chroma’yı tanıttı.

Following in the footsteps of the Razer Firefly’ın adımlarını takip eden kendine has fare matı Razer Goliathus Chroma, Razer Chroma ailesine katılan en yeni üye. Daha öncesinde ödüllü Razer DeathAdder Elite oyuncu faresi, BlackWidow Chroma V2 oyuncu klavyesi, Razer Kraken 7.1 V2 oyuncu kulaklığı ve daha pek çok ürünün yer aldığı bu geniş aile Goliathus Chroma ile genişlemeye devam ediyor. Spektrum, nefes gibi önceden hazırlanmış efektlerle gelen Goliathus Chroma dilerseniz Razer’s Synapse 3 (Beta) yazılımı ile istediğiniz bir efekti de yansıtabiliyor.

“Razer Firefly ile ilk RGB fare matını dünyaya sunarak öncü olmuşken, Razer Goliathus’un da bu aileye katılması beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı” diyen Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan “Razer Goliathus oyunculara sunduğu basitlik ve portatiftik açısından bizim en popüler fare matımızdı yeni gelen Goliathus Chroma ise oyuncuları kişiselleştirme alanında bir sonraki seviyeye çıkartacak bir ürün olacak” şeklinde devam etti.

Tüm hassas ayarlar ve oynanış stillerine uygun şekilde optimize edilmiş olan Goliathus Chroma’nın mikro-dokumalı bezi oyuncuların hızlı manevralarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak. Alttaki kaymaz tabaka ise matın yerinde sabit kalmasını sağlayacak. Bunun yanında yeni matın içinde dahili kablo tutucu da, oynanış rahatlığını en üst seviyede tutmak için görev yapacak.

Bunun yanında duyuruda matın büyük versiyonu olan Razer Goliathus Chroma Extended da görücüye çıktı. Bütüm masaüstünde faresini özgürce kullanmak isteyenlere yönelik olan bu versiyon elbette yine Razer’ın RGB aydınlatması Chroma desteğine sahip.

Razer Goliathus Chroma

ABD 39.99$ / AB 39.99€

Razer Goliathus Chroma Extended

ABD 59.99 $ / AB 59.99 €

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…