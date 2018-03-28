Oxenfree’nin yapımcılarından Afterparty.

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Oxenfree’nin yapımcısı Night School Studio’dan ilgi çeken temasıyla Afterparty.

İlk bakışta temasıyla dikkat çeken oyunun geçtiği evren de bir hayli ilginç. Uçabilen yaratıklar, çeşitli varlıklar ve bunların yanı sıra insanlar da var. Anlaşıldığı kadarıyla bir arada yaşayabiliyorlar. Oxenfree’nin başarısından sonra bu oyun için de ümitlerimiz oldukça yüksek. Ancak yapımcı Night School Studio oyunun çıkışıyla ilgili verdiği en erken tarih 2019. Şimdilik sadece PC için çıkış yapacağı da verilen bilgiler arasında.

Partilerden partilere, barlardan barlara koşuşturduğumuz oyun için yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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