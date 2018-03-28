EA Sports’tan Davide Astori’ye saygı duruşu

Gönderen - - Genel, Haber , , ,
0

Mart ayının başında kaybettiğimiz İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, FIFA 18’de yer almaya devam edecek.

Kulübün talebi üzerine RA’den gelen açıklamaya göre Davide Astori FIFA 18’de kalmaya ve takımın kaptanı olmaya devam edecek. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında 31 yaşında hayatını kaybeden İtalyan defans oyuncusunun iki yaşındaki bir kızı vardı. Fiorentina da kaptanlarının 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

EA ve Fiorentina kulübünü bu hareketlerinden dolayı takdir etmeyelim de ne yapalım?

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Hitman Sniper kısa bir süreliğine ücretsiz. https://t.co/ubGDmaGoPR https://t.co/KFsqjHuAOv
Razer Goliathus artık Razer Chroma destekli! https://t.co/6oVQ8OaWi8 https://t.co/sKPICLF20d

Flickr