EA Sports’tan Davide Astori’ye saygı duruşu

Mart ayının başında kaybettiğimiz İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, FIFA 18’de yer almaya devam edecek.

Kulübün talebi üzerine RA’den gelen açıklamaya göre Davide Astori FIFA 18’de kalmaya ve takımın kaptanı olmaya devam edecek. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında 31 yaşında hayatını kaybeden İtalyan defans oyuncusunun iki yaşındaki bir kızı vardı. Fiorentina da kaptanlarının 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

EA ve Fiorentina kulübünü bu hareketlerinden dolayı takdir etmeyelim de ne yapalım?

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