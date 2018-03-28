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PlayerUnknown’s Battlegrounds’un yeni haritasından ilk görseller bu yılki Game Development Conference’ta görüldü.

Oyunun tasarımcısı Brendan Greene Yeni haritayı tanıtırken daha küçük ama daha “yoğun” bir harita göreceğimizi belirtti. Önceki haritalardaki eksikleri belirlenip düzeltmeye çalıştıklarını söyleyen Greene, ayrıca haritanın Güneydoğu Asya’yı anımsattığını da belirtti.

Yeni harita hakkında ayrıca diğer haritalardan daha yoğun, hızlı ve aksiyon dolu olacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

Fotoğraf Eurogamer

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