Logitech G’den yeni oyuncu kulaklığı: PRO Gaming Headset

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, profesyonel oyuncular için e-spor kalitesinde ses performansı sunan Logitech G PRO Gaming Headset’i piyasaya sundu.

Logitech G PRO ailesinin yeni üyesi olan oyuncu kulaklığı, hafifliği, güçlü yapısı ve konforlu tasarımıyla göze çarpıyor. Üstün ses deneyimi için Logitech G Pro-G sürücülerini kullanan ürün, birinci sınıf deri kulak pedleriyle ses yalıtımı sunarken, profesyonel kalitedeki kondansatör mikrofonuyla kristal netliğinde ses iletimi sağlıyor.

Dünyanın en iyi e-sporcularının işbirliğiyle tasarlanan kulaklığın netliği ve kalitesi sayesinde, oyuncular yaklaşan düşmanların ayak seslerini tüm ayrıntılarıyla duyabiliyor. Electronic Sports League (ESL) CS: GO Pro League, ESL One ve ESL Premiership’in resmi kulaklığı olan Logitech G PRO Gaming Headset’in, birçok üst düzey takım ve oyuncu tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Logitech G PRO Gaming Headset, tüm PC’ler, konsollar (Xbox One, PlayStation®4 ve Nintendo Switch ™ dahil) ve mobil cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Önde gelen oyun donanımı üreticisi olarak, oyuncuların ve e-spor profesyonellerinin üründe aradığı özellikleri geliştirdiklerini belirten Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “PRO Headset, TSM, G2 Esports ve London Spitfire oyuncularıyla yakın işbirliği yapılarak geliştirildi. Turnuvalarda kullanılan kalitede bir mikrofona ve konforlu deri işçiliğine sahip kulaklık, oyuncular için mükemmel bir kulaklık yaratmak amacıyla tasarlandı.” dedi.

Gelişmiş Ses İçin Pro-G Sürücüleri

Yüksek kaliteli ses için gelişmiş hibrit örgülü malzemeden üretilen Pro-G sürücüleri, Logitech G’nin mükemmel ses profiliyle birleştirildiğinde, zengin ve gürleyen bas, temiz yüksek ses, kusursuz tiz ve inanılmaz derecede düşük gürültü değeri sunuyor. Yeni Logitech G PRO Gaming Headset’in ses kalitesinin eşsiz olduğunu belirten Ji-Hyeok “Birdring” Kim (Overwatch), “Kulaklık seti, oyun içerisindeki önemli sesleri duymamızı sağlayarak ekibimizin oyun kalitesini artırıyor ve rakiplerimizin bir adım önünde yer almamızı sağlıyor.” diyor.

Rahat Tasarım ve Geliştirilmiş Ses Yalıtımı

Logitech G PRO Gaming Headset, önceki Logitech G kulak pedlerinden %50 daha fazla ses yalıtımı sağlıyor. Yüksek kaliteli deri kulak pedleri maksimum pasif ses yalıtımı sunarken, aynı zamanda ses netliğini ve seviyesini de artırıyor, böylece oyuncuların gürültülü ortamlarda rahatça oynamasına imkân tanıyor. Ek bir mikrosüet kulak yastığı setini içeren ve siyah renkte piyasaya sunulan Logitech G PRO Gaming Headset, sökülebilir analog kablo ve kontrol düğmesiyle bağlantı sağlarken, hafif ve konforlu tasarımıyla göz dolduruyor. G2 Esports’tan Kenny “kennyS” Schrub, “Bu kulaklığı taktığımda aklıma gelen ilk şey, gürültü yalıtımı oluyor. Oyuna tamamen odaklanabileceğim kadar iyi.” diyor.

Profesyonel Kalitede Kondenser Mikrofon

Logitech G PRO Gaming Headset’te, kristal netliğinde sohbet ve standartları belirleyen düzeyde ses kaydı için, profesyonel kalitede ses filtresi ve mikrofon kullanılıyor. Yüksek kaliteli gürültü önleyici mikrofon, geliştirilmiş mikrofon ayarlama özelliğiyle; daha iyi ses yakalama imkânı, daha geniş frekans, daha düşük sinyal-gürültü oranı ve daha fazla netlik sunuyor. TSM’den (LOL) Mike Yeung, “Gerçekten rahat ve güzel bir tasarım. Ayrıca mikrofon kalitesi de çok iyi.” diyor.

