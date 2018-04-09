Bus Simulator 18’in çıkış fragmanı geldi!

Simülasyon tutkunlarının uzun zamandır merakla beklediği Bus Simulator 18, 20 Haziran’da oyuncularla buluşuyor. Yani, direksiyonlarınızı hazırlayın!

Oyunda Mercedes-Benz, MAN, IVECO and Setra gibi birçok firmanın araçlarını kullanabileceğiz. Unreal®Engine 4 üzerinde geliştirilen Bus Simulator 18’de birçok yeni özellik mevcut. Yeni şehirler, yeni kasabalar, yeni araçların yanı sıra dört kişiyle eş zamanlı oynanış sunuyor.

Oyun için bir de oynanış fragmanı yayınlandı ve gerçekten çok hoş duruyor. Duraklardan yolcuları alıp yola koyulmayı kim sevmez ki?

Çoğu oyuncu için serinin eski oyunlarından farklı şeyler sunmasa da oyun çoktan kendi kemik kitlesini yaratmış durumda. Araç sürüş simülasyon oyunlarını seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın.

Bus Simulator 18, 20 Haziran’da PC için çıkışını yapacak.

Yayınlanan fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

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