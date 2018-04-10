HyperX’den Yeni Oyuncu Mouse’u Pulsefire Surge.

Dinamik 360-Derece RGB Çember Aydınlatma ve Pixart 3389 Sensörüyle Pulsefire Surge.

Kingston® Technology Company Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX®, HyperX Pulsefire Surge™ oyuncu mouse’unu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Pulsefire Surge, Pxart 3389 sensörü ve 16.000 DPI çözünürlüğüyle üst düzey hassaslık sağlıyor. Omron anahtarlarının kullanıldığı sol ve sağ düğmeler 50 milyon tıklamaya kadar dayanmalarının yanı sıra olağanüstü tıklama hissi, tepkisi ve kararlılığı sunuyor. 360 derece göz alıcı RGB aydınlatma efektlerine de sahip olan mouse’u HyperX NGenuity™ yazılımıyla kişiselleştirmek mümkün. Bu sayede oyuncular sistemlerine veya çevrelerine uyan renkleri seçip çok daha etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyor. HyperX Pulsefire Surge oyuncu mouse’u yakın zaman önce, prestijli Red Dot 2018 ürün tasarımı ödülünü kazandı.

“Pulsefire Surge’ün tasarım sürecinde profesyonel oyun takımlarının ve oyun tutkunlarının biçim, uyum ve özelliklere ilişkin görüşlerine başvurduk.” diyen HyperX Kıdemli İş Birimi Müdürü Marcus Hermann, sözlerini şöyle sürdürüyor: “HyperX oyun ekipmanlarını; profesyonel oyuncular ve oyun tutkunlarına performans ve özelleştirme olanaklarını bir arada sunan yüksek kaliteli bir mouse ile tamamlamayı hedefliyorduk. Pulsefire Surge, bu mükemmellik standartlarını karşılıyor.”

Pulsefire Surge’de 16.000 DPI’a kadar destek veren 5 adet özelleştirilebilir yerleşik DPI ayarı bulunuyor. Oyuncular kendi bireysel tercihlerine veya tarzlarına göre istedikleri ayarı yapabiliyor. Dahili bellek1 sayesinde kullanıcılar, aydınlatma ayarlarını ve efektleri üç farklı profile kaydedebiliyor, istedikleri yerde bu profilleri kullanabiliyor. HyperX NGenuity yazılımıyla LED aydınlatmayı da özelleştirebilen kullanıcılar, 360 derecelik ışık çemberi, DPI düğmesi ve HyperX logosu için RGB renkler seçebiliyor. Ek olarak, sensör performansı ayarları, makrolar ve DPI ayarları gibi gelişmiş özelleştirme araçları da bulunuyor.

Oyun maratonlarının rahat geçmesi için tasarlanan Pulsefire Surge, daha akıcı hareket imkanı ve daha uzun ömür için örgülü, esnek bir kabloya sahip. Mouse’un konforlu simetrik tasarımında yer alan geniş taban sayesinde yüzeyler üzerinde çok daha akıcı hareket olanağı sağlanıyor.

Efsanevi HyperX güvenilirliğiyle gelen ve iki yıllık garantiye sahip olan Pulsefire Surge, KDV dahil 329 TL’lik fiyatla mayıs başında Türkiye’de satışa sunulacak.

HyperX Pulsefire Surge RGB Oyuncu Mouse’u Özellikleri

Ergonomi: Simetrik

Sensör: Pixart PMW3389

Çözünürlük: 16.000 DPI’a kadar

DPI Ön Ayarları: 800 / 1600 / 3200 DPI

Hız: 450ips

Hızlanma: 50G

Düğmeler: 6

Sol / Sağ düğme anahtarları: Omron

Sol / Sağ düğme dayanıklılığı: 50 milyon tıklama

Arka Aydınlatma: RGB (16.777.216 renk)

Işık efektleri: Her LED için RGB aydınlatma1 ve 4 adet parlaklık seviyesi

Dahili bellek: 3 profil

Bağlantı türü: USB 2.0

Sorgu oranı: 1000Hz

USB veri biçimi: 16 bits/axis

Dinamik sürtünme katsayısı: 0.13µ2

Statik sürtünme katsayısı: 0.20µ2

Kablo türü: Örgülü

Ağırlık (kablo olmadan): 100g

Ağırlık (kablo olmadan): 130g

Boyutlar:

Uzunluk: 120,24 mm

Yükseklik: 40,70 mm

Genişlik: 62,85 mm

Kablo uzunluğu: 1,8 m

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